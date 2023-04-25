2 Ocak Hangi Burç? 2 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

HABERTURK.COM

Ocak ayı burcu 22 Aralık ile başlayıp 2 Ocak’ı da içine alan Oğlak burcuna aittir. Bu nedenle 2 Ocak doğumlu kişiler Oğlak burcu olarak kabul edilmektedir.

2 Ocak Burcu Özellikleri Nelerdir?

Burçlarımız, doğum anımızdaki Güneşin pozisyonuna göre belirlenmektedir. Bu sebeple 2 Ocak doğumlu kişiler de doğum tarihleriyle birlikte hangi burca mensup olduklarını araştırmaktadır. 22 Aralık 00.00’dan 20 Ocak 23.59’a kadar doğan kişiler Oğlak burcu içerisinde kabul edilmektedir. Uğurlu renkleri arasında kahverengi bulunan Oğlakların uğurlu taşları ise Ametist taşıdır. Genellikle şanslı sayıları 8 olup, şanslı günleri ise Cumartesi olarak bilinmektedir.

2 Ocak burcu yorumu konusunda ise Oğlak burcu özellikleri genellikle sadakat ve liderlik alt yapılı olsa da cinsiyetlere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden kişiler tarafından 2 Ocak burcu aratılırken 2 Ocak burcu erkeği ve 2 Ocak burcu kadını olarak sıklıkla aranmaktadır.

2 Ocak Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir?

Oğlak burcu erkeği, hedeflerine ulaşmak uğruna disiplinli bir şekilde çalışır ve çabalar. Zorluklara direnen bir yapıları vardır ve kolay kolay pes etmezler.

Sorumluluk sahibi bireyler olan Oğlak burcu erkekleri, işlerini tüm titizlikleriyle yaparlar ve en iyisini ortaya koymadan işlerini yarıda bırakmaktan hoşlanmazlar.

Mantıklı ve gerçekçi kararlar almaya yatkın olan Oğlak burcu erkekleri genellikle kararlarına duygularını katmazlar. Bu sebeple pratik ve kriz çözmekte başarılı kişilerdir.

Ciddi bir yapıları olan kişilerdir. Bu sebeple zaman zaman soğuk ya da mesafeli olarak adlandırılabilir. Fakat bu ciddiyetlerinin ötesinde sevdiği kişilere karşı bir o kadar sevecen kişilerdir.

2 Ocak Burcu Kadını Özellikleri Nelerdir?

Genel olarak iş yaşantılarında başarılı olan Oğlak kadınları, çalışkan ve disiplinli bir yapıdalardır. Bu yapılarından kaynaklı olarak işlerinde hızlı bir yükseliş ve başarı yakalamaları da kaçınılmazdır.

Mantıklarını her şeyin önüne koyan, realist insanlar olan Oğlak burcu kadınları büyük resmi görmeye odaklı kişilerdir. Duygularından ziyade mantıklarını dinlemeyi tercih ederler.

Duygularını ikinci planda tutan ve bu sebeple insanlarla zor kaynaşan yapıda olan bu kişiler yeni tanıştıkları insanlar tarafından genellikle soğuk ve mesafeli olmakla yargılansalar da karşılarındaki insanla samimi oldukça duvarlarını indirebilen bir yapıları vardır.

Ailelerine ve geleneklerine bağlı olan Oğlak kadınları özellikle annelik noktasında oldukça başarılı bir çizgi izlerler ve çocuklarına olağanın üstünde bir anaçlıkla yaklaşırlar. Ayrıca çocuk yetiştirmede geleneklere önem veren kişilerdir.

2 Ocak Burcunun Yükseleni Nedir?

Kişilerin yükselen burçları doğum saatlerine göre çeşitlilik gösterdiğinden 2 Ocak burcunun kesin bir yükseleni olduğunu söylemek mümkün değildir.

2 Ocak Doğumlu Ünlüler Kimlerdir?

2 Ocak’ta Doğan Türk Ünlü ve Futbolcular

Barış Manço, Filiz Akın, Ahu Türkpençe, Çağla Şikel, Gülden Mutlu, Yavuz Seçkin, Fatma Turgut ve Melis Sezen, 2 Ocak’ta doğan Türk ünlüler arasındadır. 2 Ocak’ta doğan Türk futbolcular arasında da Yılmaz Gündüz ve Ediz Bahtiyaroğlu bulunmaktadır.

2 Ocak’ta doğan yabancı ünlüler ise şu şekilde sıralanabilir:

Ben Hardy, Renata Notni, Shelley Hennig, Tia Carrere, James Marshall ve Peter Gadiot, 2 Ocak’ta doğan yabancı ünlülerken aynı tarihte doğan yabancı futbolcular arasında da Maxi Rodriguez, Paulo Gazzaniga ve Timothy Fosu-Mensah bulunmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO