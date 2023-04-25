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Haberler Yaşam Astroloji 1 Ocak Hangi Burç? 1 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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1 Ocak hangi burç? 1 Ocak burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Miladi takvime göre yılın ilk günü olan 1 Ocak’ın hangi burç olduğu astroloji ilgilenen kişiler tarafından araştırma konusudur. 1 Ocak hangi burç diye merak edenler için, 22 Aralık’tan başlayan Oğlak burcu 21 Ocak’a kadar devam eder.

1 Ocak Hangi Burç? 1 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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1 Ocak da Oğlak burcunun içerisinde yer almaktadır. “Oğlak burcu nedir?” sorusunu açıklamak gerekirse de toprak grubu burçlarından biri olan Oğlak burcu, zodyak sıralamasına göre 10. burç olarak sıralanmaktadır.

1 Ocak Burcu Özellikleri Nelerdir?

Takvimlerimizin ilk yaprağı olmasından kaynaklı “1 Ocak burcu ne?” diye merak edenler oldukça fazladır. 22 Aralık 00.00 ve 20 Ocak 23.59 arasını kapsayan, 1 Ocağı da içine alan burç Oğlak burcudur. Yönetici gezegeni Satürn olan Oğlak burçlarının şanslı günleri ise Cumartesidir. Uğurlu renkleri arasında kahverengi ve koyu yeşil bulunmaktadır. Uğurlu sayıları ise genellikle 8’dir. Her burçta olduğu gibi oğlak burcunda da karakteristik özellikler cinsiyetlere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple 1 Ocak burcu erkeği ve 1 Ocak burcu kadını olarak iki farklı şekilde karakteristik özellikleri ele almak en doğrusu olacaktır.

1 Ocak Erkeği Burç Özellikleri Nelerdir?

  • Genel olarak ciddiyetlerinden ödün vermeyen Oğlak burcu erkekleri ciddiyetleriyle doğru orantılı olarak kuralcı bir yapıya sahiptir.
  • Dürüstlüklerinden dolayı oldukça güvenilir kişilerdir. Oğlak burcu erkeği her ne koşulda olursun doğruyu söyleyen bir yapıya sahiptir.
  • Çalışkan ve idealist biri olan Oğlak burcu erkekleri hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu nedenle kariyerlerinde başarı yakalama olasılıkları da oldukça fazladır.
  • Mantıklarıyla hareket ederler ve genelde duygularını olayların içerisine katmazlar. Mantıklarıyla hareket etmeleri kimi zaman çevresindeki insanlarca sevilmese de Oğlak burcu erkeği kararlarını her zaman mantık çerçevesinde veren kişilerdir.
  • Saygılı bireyler olan Oğlak burcu erkekleri bu sebeple dedikodu ve mahremiyetin ihlalinden hoşlanmazlar. Ne şekilde konuşacaklarına her zaman özen gösteren, saygısızlıktan kaçınan bireylerdir.

1 Ocak Kadını Burç Özellikleri Nelerdir?

  • Oğlak burcu kadınları yüksek hedeflere sahip olmalarından ötürü bu hedeflere ulaşacakları yolda oldukça çalışkan bir tutum sergileyen kişilerdir.
  • Pratik bir insan olan Oğlak burcu kadını detaylarda boğulmaktansa büyük resmi görerek işini bu doğrultuda halletmeyi tercih eder.
  • Duygularını saklamaya meyilli olan Oğlak kadınları bu sebeple dışarıdan soğuk ve mesafeli olarak adlandırılabilirler.
  • Hayalperestlikten uzak olan Oğlak burcu kadını olayları tüm gerçekçiliği ile ele aldıkları için kimilerine göre zaman zaman acımasız gelebilmektedir.
  • Ev ve aile yaşantılarına çok düşkün kişiler olarak bilinen Oğlak kadınları özellikle annelik hayatlarında oldukça anaç ve sevecen bir tutum sergilerler. Bununla birlikte ailelerinden gelen geleneklere ve değerlere sahip çıkan kişilerdir.

1 Ocak Burcunun Yükseleni Nedir?

1 Ocak burcu yükseleni yani Oğlak burcu yükseleni için net bir bilgi vermek mümkün değildir. Yükselen burç doğum saatlerine göre farklılık göstermektedir.

1 Ocak Doğumlu Ünlüler Kimlerdir?

1 Ocak doğumlu kişiler tarafından merak edilen konulardan birisi de kendileri ile aynı günde doğan yani 1 Ocak’ta doğan ünlüler ve futbolculardır. 1 Ocak’ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular arasında şu kişiler bulunmaktadır:

  • İbrahim Tatlıses, Dilber Ay, Emrah, Koray Avcı, Caner Cindoruk, Nursel Köse, Halit Akçatepe, Hazal Ergüçlü, Öznur Serçeler gibi isimler 1 Ocak’ta doğan Türk ünlüler arasında bulunmaktadır.
  • 1 Ocak’ta doğan Türk futbolcular arasında ise Gündüz Kılıç, Mustafa Doğan, Sadık Çiftpınar, Nuri Fatih Aydın, Muhammet Beşir, Ersin Destanoğlu ve Muhammed Gümüşyaka bulunmaktadır.

1 Ocak’ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular da merak edilmektedir. Bu isimler şunlardır:

  • Roberto Rivelino, Sergey Kiryakov, Paolo Guerrero, Egidio Arévalo ve Jack Wilshere 1 Ocak’ta doğan yabancı futbolcular arasındadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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