2 sokak köpeğini vuran şüpheli tutuklandı

İstanbul'un en büyük problemlerinden biri kuşkusuz otopark sorunu... Özellikle kalabalık ilçelerde yaşayanlar evlerinin önünde bile park yeri bulamaz durumda. Hal böyle olunca vatandaşlar, özel otoparklara başvuruyor. Ama otopark ücretleri cep yakıyor. Bazı semtlerde saatlik ücretler 800 liraya kada... Daha Fazla Göster

İstanbul'un en büyük problemlerinden biri kuşkusuz otopark sorunu... Özellikle kalabalık ilçelerde yaşayanlar evlerinin önünde bile park yeri bulamaz durumda. Hal böyle olunca vatandaşlar, özel otoparklara başvuruyor. Ama otopark ücretleri cep yakıyor. Bazı semtlerde saatlik ücretler 800 liraya kadar çıktı. Aylık ücretler ise kira fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Habertürk'ten Gizem Türemen, İstanbul'daki otopark sorununu mercek altına aldı... Daha Az Göster