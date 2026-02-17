Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel 2 sokak köpeğini vuran şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        2 sokak köpeğini vuran şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki sokak köpeğini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan 61 yaşındaki C.Ö., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 18:47 Güncelleme: 17.02.2026 - 18:47
        2 sokak köpeğini vuran şüpheli tutuklandı
        Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 sokak köpeğinin tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan C.Ö. (61), Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olay, 12 Şubat saat 12.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 2 sokak köpeğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinde köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, C.Ö.’yü av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 13 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Karara itiraz eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili C.Ö. hakkında yeniden tutuklama talep etti. Dün avukatıyla adliyeye giden C.Ö., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

