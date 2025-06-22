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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 yaşındaki Miraç trafik kazası kurbanı | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü, annesi yaralandı

        Arnavutköy'de karşıdan karşıya geçen anne ve çocuğuna otomobil çarptı. 2 yaşındaki Miraç E. hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 23:16 Güncelleme: 22.06.2025 - 23:16
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        2 yaşındaki Miraç trafik kazası kurbanı
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        İstanbul Arnavutköy'de caddede karşıdan karşıya geçen anne ve bebek arabasındaki çocuğuna otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle anne ve bebek arabasındaki çocuk yola savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan 2 yaşındaki Miraç E., annesiyle birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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