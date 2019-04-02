Volkswagen Grubu markalarından Seat, 2021 yılına kadar tamamı elektrikli ve plug-in hibrit olarak 6 yeni modeli pazara sunmayı planladığını duyurdu.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde yüzlerini gösteren Mii ve el-Born modelleri, markanın ilk tam elektrikli araçları oldu.

Yeni nesil Leon ve Tarraco modellerinin birer plug-in hibrit versiyona sahip olacağını bildiren Seat, Cupra Leon ve Cupra Formentor modellerinde de birer plug-in hibrit versiyon sunulacağını açıkladı.

'PERFORMANSIMIZLA YENİ PLATFORMU HAK ETTİK'

İspanyol üreticinin 2018 yılı genel değerlendirme toplantısında konuşan Seat Başkanı Luca de Meo, "Seat, Volkswagen Group bünyesinde artık daha net bir role sahip ve elde edilen sonuçlar sayesinde yeni elektrikli araç platformunu hak etti. Seat Teknik Merkezi, dünya çapında daha fazla marka tarafından kullanılabilecek bir platform geliştirecek" diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, Volkswagen ile ortak bir çalışmayla yeni bir araç platformu geliştirilecek. Bu sayede, farklı markalara ait birden fazla araç üretebilecek.

Hali hazırda kullanılan 'MEB' platformundan daha küçük bir versiyonu olacak bu platform, giriş seviyesi uygun fiyatlı elektrikli araçların üretiminde faydalanılması hedefleniyor.

'GRUP İÇİNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK ALACAK'

Volkswagen AG CEO’su Dr. Herbert Diess, Seat’ın Volkswagen Grubu bünyesindeki rolü ile ilgli olarak, "Seat, Volkswagen Grubu bünyesinde daha da fazla sorumluluk almak için yeni bir role soyundu. Bu yıl elde edilen başarılar, Seat’ın büyüme fırsatlarından yararlanma ve yeni pazarlar açma potansiyelini vurgular nitelikte. Küçük elektrikli platform projesi, daha da uygun maliyetli bir elektrikli mobilite elde etmeye doğru atılmış büyük bir adım" dedi.

Markanın elektrikli konsept atılımının, Volkswagen Grubu'na liderlik edeceği bir mikromobilite stratejisini de içerdiği bilgisi verildi.

TARİHİNİN EN YÜKSEK SATIŞLARINA ULAŞTI

Seat'ın 2018 yılı finansal sonuçlarına bakıldığında, kendi tarihinin en iyi sonuçlarını elde ettiği görülüyor. Bu kapsamda, şirketin vergi sonrası kârı, bir önceki yıla göre yüzde 4.6 oranında artış göstererek 294 milyon euroya yükseldi. Bu dönemde cirosunu da yüzde 4.6 artıran Seat, geçen yıl 9.9 milyar euro gelir elde etti.

Seat'ın satışları da yetmiş yıllık tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı. Markanın sattığı araç sayısı 2017 yılına göre yüzde 10.5 artarak 517 bin 600 adede yükseldi. Yapılan açıklamaya göre, Ateca ve Arona modellerinin hem satışlara hem de kârlılığa olum etki yarattığı kaydedildi.