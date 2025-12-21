Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 20 Aralık 2025 Cumartesi reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi, hangi yapımlar ilk 10'a girdi?

        20 Aralık 2025 Cumartesi reyting sonuçları açıklanıyor: Dün en çok ne izlendi?

        20 Aralık 2025 Cumartesi televizyon kanallarında rekabet dozu yüksek bir reyting mücadelesi ekrana yansıdı. Prime time saatlerinde dramdan eğlenceye, yarışma programlarından sinema filmlerine kadar birçok farklı yapım izleyiciyle buluşurken, kanallar arasındaki çekişme gecenin genel atmosferini belirledi. Etkileyici hikâyeleri ve dikkat çeken oyuncu performanslarıyla öne çıkan bazı programlar izleyicinin ilgisini çekerek reyting sıralamasında üst basamaklara tırmandı. İşte 20 Aralık 2025 Cumartesi gününün en çok izlenen programları ve ilk 10 reyting listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 21.12.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        20 Aralık 2025 Cuma gecesi televizyon kanallarında izleyiciler için yine hareketli bir prime time yaşandı. Dram ve komedi dizilerinin yanı sıra yarışma programları ve aksiyon türündeki filmler ekranlara gelirken, kanallar arasındaki reyting yarışı gece boyunca hız kesmeden sürdü. Hikâyesi ve oyuncu performanslarıyla dikkat çeken bazı yapımlar geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak reyting listesinin üst sıralarında kendine yer buldu. Buna karşılık, yoğun rekabetin etkisiyle beklenen ilgiyi göremeyen programlar da gecenin ilerleyen saatlerinde daha alt basamaklarda kaldı. İşte 20 Aralık 2025 Cumartesi gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…

        2

        20 ARALIK 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        20 ARALIK 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Yerel şiddetli sağanak! Sel ve su baskını riski!
        Yerel şiddetli sağanak! Sel ve su baskını riski!
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu