20 Aralık 2025 Cuma gecesi televizyon kanallarında izleyiciler için yine hareketli bir prime time yaşandı. Dram ve komedi dizilerinin yanı sıra yarışma programları ve aksiyon türündeki filmler ekranlara gelirken, kanallar arasındaki reyting yarışı gece boyunca hız kesmeden sürdü. Hikâyesi ve oyuncu performanslarıyla dikkat çeken bazı yapımlar geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak reyting listesinin üst sıralarında kendine yer buldu. Buna karşılık, yoğun rekabetin etkisiyle beklenen ilgiyi göremeyen programlar da gecenin ilerleyen saatlerinde daha alt basamaklarda kaldı. İşte 20 Aralık 2025 Cumartesi gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…