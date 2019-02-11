İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden kişilerin banka bilgilerini ele geçirip, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Denizli merkezli dolandırıcılık olayının Türkiye genelinde yapıldığının belirlemesi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilerin bankaların isimlerini kullanarak elektronik posta gönderdikleri kişilerden gelen cevaplarla bilgileri ele geçirdiklerini tespit etti.

DHA'nın haberine göre yöntemi tespit eden ekipler, Denizli'de 3 kişinin bu yöntemle 9 bin lira dolandırıldığını belirledi. Olaya karışan 7 şüphelinin yerini tespit eden polis, geçen Cuma günü harekete geçti. Denizli merkezli, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Osmaniye ve Kastamonu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüpheliler E.D., O.T., E.K., Ö.Y., Ç.K., A.Ç. ve Y.S.A. gözaltına alındı.

20 BİN KİŞİNİN BANKA BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarında bulunan hard disk, dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Ayrıca bilgisayarlarda yapılan incelemede yaklaşık 20 bin kişiye ait banka bilgileri ele geçirildi. Şüphelilerin, bu yolla 3'ü Denizli'de olmak üzere çok sayıda kişinin hesabından para çekerek, yaklaşık 400 bin TL dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.