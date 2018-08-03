Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) 20 bin yeni öğretmen ataması yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük eylem planını açıklarken, öğretmen adaylarına müjdeyi verdi. Geçtiğimiz hafta yapılan 20 bin öğretmen atamasından bağımsız olarak yeni 20 bin öğretmen ataması daha yapılacağını bildirdi. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması için tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı. 400 projeden söz eden Erdoğan, bunların arasında 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını da bildirdi. Bu atama geçtiğimiz hafta yapılan 20 bin öğretmen atamasından bağımsız olacak ve yeni 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Bu kapsamda atama ile ilgili detaylar konusunda henüz netlik yok. Yeni yapılacak olan 20 bin öğretmen ataması ile ilgili detaylar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklaması;

"Geliyorum Milli Eğitim Bakanlığımıza... Okullarımız için yaptığımız yatırımlarla 575 bine çıkarttık. Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da hatırlayın, 70’li 100’lü sınıflarımız vardı. Şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik. Bu sınıflar boş kalmasın diye 605 bin yeni öğretmen atayarak toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttik. İlk ve orta öğretimde hatırlayın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk. İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm evlatlarımızın okula gitmesini sağladık. Eğitim öğretimin içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum.

Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz."

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