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        Haberler Yaşam 20 günlük ömrü var, zarar vermenin cezası 244 bin lira

        20 günlük ömrü olan ters lalelere zarar vermenin cezası 244 bin lira

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, 'ağlayan gelin' olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleler, yüksek rakımlı bölgelerde görsel şölen sunuyor. Endemik çiçeğin korunması için bölgedeki çiftçiler, ters lalelerin tohumlarını yayarak neslinin devamını sağlamaya çalışıyor. Lalelere zarar vermek veya koparmak, 244 bin 315 lira gibi yüksek bir ceza ile sonuçlanabiliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:24 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:24
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        20 günlük ömrü var, cezası 244 bin lira!
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        Elazığ’ın Arıcak ilçesi, halk arasında 'ağlayan gelin' veya 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ters lalelerle, ilkbaharda eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

        Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde ve yüksek rakımlı köylerde yetişen ters laleler, adeta doğanın tablolarını aratmayan manzaralar oluşturuyor.

        Her yıl kısa süreli çiçek açan bu özel bitki, halk arasında sevdiğine kavuşamayan bir gelini simgeleyen 'ağlayan gelin' adıyla tanınıyor.

        Bu çiçeklerin görsel şöleni ise yaklaşık iki hafta sürüyor. İlkbaharın güzellikleri arasında yer alan ters laleler, sadece doğal alanlarda değil, aynı zamanda Arıcak ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde de bahçelere ekilerek korunuyor. Bu çabalar, ters lalelerin neslinin tükenmemesi için büyük önem taşıyor.

        Ters laleler sadece Elazığ’da değil, aynı zamanda Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş gibi illerde de görülüyor. Yılın sadece 20 günü hayatta kalabilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleleri koparanlara, 244 bin 315 lira gibi yüksek bir ceza uygulanıyor.

        Arıcak ilçesinin Saman Mahallesi’ndeki bahçelerinde ters lalelerin görsel şölen oluşturduğunu dile getiren Salih Bayar, "Bu çiçeğin 20 günlük ömrü var. Bu yıl bayrama denk geldiğinden dolayı çok fazla ziyaretçi yok. Bilindiği üzere nesli tükenme tehlikesi altında ve nadide bir tür olan bu çiçeğimiz koparılması, zarar verilmesi ve doğal ortamında uzaklaştırılmasının çok büyük cezai yaptırımları var. Biz ise bu nesli tükenmekte olan çiçeğimizin neslinin devam edebilmesi için tohumlarını her tarafa serpmiş olduk" dedi.

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