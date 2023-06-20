Süper Loto'da kazandıran numaraların açıklanmasına saatler kaldı. Hatırlanacağı üzere Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sisal Şans tarafından noter huzurunda haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları saat 21.30'da belli olacak. İşte, 20 Haziran 2023 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

20 HAZİRAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi bugün saat 21.30'da gerçekleştirilecek. CANLI olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar belli olacak. Haberimizin içeriği de çekilişle eş zamanlı olarak güncellenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA