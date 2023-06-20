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Haberler Yaşam Süper Loto 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu tıkla, öğren!
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20 Haziran Süper Loto çekiliş sonucu tıkla, öğren!

Süper Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Şans oyunu tutkunları için Süper Loto sonuçlarını haberimizde derledik. İşte, 20 Haziran 2023 bugün Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu tıkla, öğren!
HABERTURK.COM

Süper Loto'da kazandıran numaraların açıklanmasına saatler kaldı. Hatırlanacağı üzere Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Sisal Şans tarafından noter huzurunda haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları saat 21.30'da belli olacak. İşte, 20 Haziran 2023 Salı Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

20 HAZİRAN 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi bugün saat 21.30'da gerçekleştirilecek. CANLI olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar belli olacak. Haberimizin içeriği de çekilişle eş zamanlı olarak güncellenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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