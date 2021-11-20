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20 Kasım Cumartesi TV Yayın akışı! Star TV, TV8, ATV, FOX TV, Show TV, Kanal D yayın akışı bugün

TV yayın akışı 20 Kasım 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Güldür Güldür Show, El Kızı, Gönül Dağı ve Kardeşlerim yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 20 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

20 Kasım Cumartesi TV Yayın akışı! Star TV, TV8, ATV, FOX TV, Show TV, Kanal D yayın akışı bugün

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aziz
02:45 Üç Kuruş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:05 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
12:45 Teşkilat
15:50 Kıbrıs Zafere Doğru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken - Yabancı Sinema
11:45 Kardeşlerim
15:15 Kuruluş Osman
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Elkızı
12.15 Kamera Arkası
14.00 Evlilik Hakkında Her Şey
16.45 Kanunsuz Topraklar
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Elkızı
00.15 Elbet Bir Gün
02.45 Çılgın Dershane 4: Ada

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
14:00 Boşver Arkadaş
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Benim Hayatım
18:45 Star Haber
20:00 Mutlu Canavar Ailesi
22:00 Mutlu Canavar Ailesi
00:00 Benim Hayatım
02:30 Sana Söz

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 6 Başlı Köpekbalığı
02:15 6 Başlı Köpekbalığı

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Hayalimdeki Değişim / Yeni Bölüm
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
15:00 Kırmızı Oda
18:15 Recep İvedik 6
20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8x8

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