Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugün korona vaka sayısı açıklandı mı?

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Normalleşmenin ardından vaka sayısında artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı her gün koronavirüs tablosunu yayınlıyor. 20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika koronavirüs tablosu ve haberler...

20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugün korona vaka sayısı açıklandı mı?
AA

20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1538 oldu, 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri..

20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 81 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 787 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603, vefat sayısı 29 bin 777, ağır hasta sayısı 1503 oldu.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Ayvalı ve Karşıpınar köylerinde on gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Bük köyü Üyük Mahallesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göğü Mahallesi'nde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina tedbiri başlatıldı.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan Malatya'da 12, Gaziantep'te ise 146 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da da son bir haftada koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 50 kişiye para cezası uygulandığı açıklandı.

Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde öğrenciler, taşıdıkları Türkçe ve İngilizce maske, mesafe, hijyen yazılı dövizlerle yeni tip koronavirüs tedbirlerine dikkati çekti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 122 milyon 662 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 707 bini, iyileşenlerin sayısı 98 milyon 862 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 365 bine, Brezilya'da 11 milyon 787 bine, Hindistan'da 11 milyon 551 bine ve Rusya'da 4 milyon 437 bine ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed),salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya konulan ek kaldıraç oranındaki (SLR) geçici değişikliğin daha önce planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgında Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı aşılamayla durdurmaya yetecek kadar aşının bulunmadığını belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verdi.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) dün onay vermesiyle İtalya, 15 Mart'ta askıya aldığı AstraZeneca aşısının kullanımına bugün yeniden başladı.

EMA'nın dün AstraZeneca aşısının "güvenli ve faydalarının risklerinden fazla olduğunu" duyurmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aynı yönde görüş bildirdi.

Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği aşıdan 1 milyon doz, Meksika'ya ulaştı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında, doğum günü kutlamasında salgın kısıtlamasını iki kere ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçtiklerini duyurdu.

Üçüncü dalganın etkili olduğu Polonya'da toplam vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

Macaristan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 bin 759 vaka ile "salgın sürecindeki en yüksek günlük vaka sayısının" görüldüğünü açıkladı.

Slovenya'da Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Başbakan Janez Jansa, Meclis Başkanı İgor Zorcic ve Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca'ya, AstraZeneca aşısı uygulandı.

Azerbaycan'da salgınla mücadele kapsamında uygulanan ve 1 Nisan'da sona ermesi beklenen karantina, 1 Haziran'a kadar uzatıldı.

Gürcistan'ın Ahıska kentinde AstraZeneca aşısı uygulandıktan sonra komaya giren 27 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya Gıda ve İlaç Ajansı, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının "güvenli ve etkili" olduğu açıklaması üzerine aşının yeniden kullanımını onayladı.

Japonya'da hükümet, salgınla mücadele kapsamında Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını, planlandığı gibi pazar gecesi kaldıracağını açıkladı.

Bangladeş’te aşılama uygulamalarına destek olmak için Dünya Bankasının 500 milyon dolar sağlayacağı duyuruldu.

Suudi Arabistan yönetimi, ramazan ayında teravih namazlarının Medine'deki Mescid-i Nebevi'de kılınabileceğini bildirdi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 21 bin 61
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
"Covid-19 öyle bir şey ki evladı anneden uzaklaştırıyor"
SAĞLIK"Covid-19 öyle bir şey ki evladı anneden ...
Mucize ikizler! Koronavirüsle erken doğdular, 2 ay sonra annelerine kavuştular
SAĞLIKMucize ikizler! Koronavirüsle erken doğdular, 2 ay sonra. ...
'Kimse çocuklara bir şey olmaz diye düşünmesin'
SAĞLIK'Kimse çocuklara bir şey olmaz diye düşünmesin'
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti - Haberler
SAĞLIKCovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti
Covid-19 vakalarındaki artışın nasıl durdurulacağını açıkladı - Haberler
SAĞLIKCovid-19 vakalarındaki artışın nasıl durdurulacağını ...
Küçük Uras'ın karın ağrısının nedeni herkesi şaşırttı!
SAĞLIKKüçük Uras'ın karın ağrısının nedeni herkesi ...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama! Orijinal virüsün yerini alacak - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama! Orijinal ...
Covid'le mücadelede beslenme çok önemli - Haberler
SAĞLIKBeslenmesi iyi olan Covid hastalarının ölüm riski ...
Mutasyonlu koronavirüs vakaları, 40 dakika tespit ediliyor
SAĞLIKMutasyonlu virüsü 40 dakikada tespit ediyor