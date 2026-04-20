20 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde hangi başlıklar var?

GÜNDEMDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Toplantının en önemli gündem maddeleri arasında son günlerde Türkiye’yi derinden etkileyen okul saldırıları yer alıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ardından, eğitim kurumlarında güvenlik tedbirlerinin artırılması ve benzer saldırıların önlenmesine yönelik atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Dış politika ve ekonomi de Kabine’nin öncelikli başlıkları arasında bulunuyor. Özellikle İran–İsrail hattındaki gerilimin bölgesel yansımaları ile küresel ekonomiye olası etkileri değerlendirilecek. Bunun yanı sıra iç politikadaki güncel gelişmelerin de toplantıda kapsamlı şekilde masaya yatırılması öngörülüyor.