        20 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde hangi başlıklar var?

        20 Nisan 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının ana başlıkları arasında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından uygulanması planlanan güvenlik önlemleri ve benzer olayların önüne geçilmesine yönelik adımların ele alınması öne çıkıyor. Ayrıca görüşmelerde İran–İsrail arasındaki gerilimin hem bölgesel hem de küresel ekonomiye yansımaları ile birlikte iç ekonomik gelişmelerin de kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Peki 20 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde hangi başlıklar var? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 20 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya geliyor. Ülke gündemini yakından ilgilendiren güvenlik ve ekonomi konularının masaya yatırılacağı toplantı, kritik başlıklara sahne olacak. Son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik politikalarının güçlendirilmesine yönelik atılacak adımların Kabine’nin öncelikli konuları arasında yer alması bekleniyor. Peki 20 Nisan Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündemde hangi başlıklar var? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 15.30’da bir araya gelecek. Kritik öneme sahip toplantıda, ülke gündemini yakından ilgilendiren çeşitli başlıkların kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

        GÜNDEMDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

        Toplantının en önemli gündem maddeleri arasında son günlerde Türkiye’yi derinden etkileyen okul saldırıları yer alıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ardından, eğitim kurumlarında güvenlik tedbirlerinin artırılması ve benzer saldırıların önlenmesine yönelik atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

        Dış politika ve ekonomi de Kabine’nin öncelikli başlıkları arasında bulunuyor. Özellikle İran–İsrail hattındaki gerilimin bölgesel yansımaları ile küresel ekonomiye olası etkileri değerlendirilecek. Bunun yanı sıra iç politikadaki güncel gelişmelerin de toplantıda kapsamlı şekilde masaya yatırılması öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
