15 - 20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? soruları gündemde. Pazar günü 65 yaş üstü, bugün ise 0 - 14 yaş arası vatandaşlar bir kez daha dışarı çıkarak yürüyüş yaptı. Şimdi gözler 15 - 20 yaş arasının sokağa çıkacağı tarihte. Dün 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son günüydü. Sosyal medya, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için de sokağa çıkma yasağının sona ereceği iddialarıyla hareketlenirken, açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar haberimizde.

BAKAN KOCA'DAN 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler."

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba yapılmıştı. 0 - 14 yaş bu hafta da 27 Mayıs çarşamba günü yani bugün sokağa çıktı.

15-20yaş grubu için de ilk uygulama 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi. 15 - 20 yaş bu hafta da 29 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacak.

Sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü için 14.00 - 20.00 şeklinde değiştirildi. Ancak 20 yaş altı için yeni bir açıklama gelmedi. 20 yaş altı saat 11.00 - 15.00 arasında dışarı çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.

0 - 14 YAŞ DOYASIYA EĞLENDİ

Normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar, bugün de saat 11.00 itibariyle dört saat süreyle sokağa çıktı. Ankara’da da izinden faydalanan minikler, aileleri ile birlikte parklara giderek hava aldı, bisiklet sürdü, top oynadı.

Korona virüs (COVID-19) tedbirlerinin esnetilmesine ilişkin “Normalleşme Planı” çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundaki kişiler için belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Bu çerçevede, geçen hafta 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar için aynı izin bu hafta da devam etti. 0-14 yaş grubu çocuklar, saat 11.00 itibariyle dört saat süreyle sokağa çıktı. Bugün saat 11.00-15.00 arasında üçüncü kez sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklar, aileleri ile birlikte parklara akın etti. Evde kaldıkları bir haftanın ardından bugün de sokağa çıkan minikler; hava aldı, bisiklet sürdü, top oynadı ve doyasıya eğlendi.

Çocuğunu parka getiren Neslihan Saat Kutlu, sokağa çıkma iznine ilişkin, “Tabii ki iyi bizim için. Bebeğimle ilk defa dışarı çıkıyoruz Çarşamba günleri. Bunu geç saatlere alırlarsa daha iyi olur çünkü yazın sıcağı geliyor artık ve sıcakta çocuğu dışarı çıkartıp bunaltmak zor oluyor” dedi. Kutlu, çocuğuna ilişkin de “Dışarı çıktı, çok mutlu. Doğayla yüz yüze” ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla parkta top oynayan Nurgül Seferoğlu ise “İzin çok iyi oldu çünkü çok sıkılmıştık. 13 Mart’tan beri evdeyiz. Bayağı sıkılmışlardı” dedi. İznin artırılması gerektiğini vurgulayan Seferoğlu, “Haftanın üç günü olsa daha iyi olur. Çünkü çocuklar gerçekten çok sıkılıyor ve evde de hareketimiz çok kısıtlı” ifadelerini kullandı.

Ailesi eşliğinde parka gelen çocuklardan Onur Seferoğlu ise “Çok mutluyum. Evdeyiz, telefonla oynamaktan bıktım, artık çok sıkıldım. Normalde hep çıkıyorduk, dışarı çıkınca çok seviniyorum artık” dedi. Parkta neler yapacağını da dile getiren Seferoğlu, “Arkadaşım Eser ile gelirse oynarım sosyal mesafeye dikkat ederek, bisiklet sürerim, futbol oynarım” dedi.

“BİR GÜN ÖNCEDEN BAŞLIYOR, DAHA ÖNCEDEN SÖYLESEK ÇOK DAHA ÖNCEDEN BAŞLAYACAK HEYECAN”

Çocukları Ayla ve Duru’yu parka getiren İzzet Özlü ise “Evde zaten çok sıkılıyor, bunalıyorlar. Havalar da ısındı. Bir bakıma iyi oluyor ama birazcık daha sık olursa daha güzel olur. Hiç değilse haftada üç gün yapabilirse, saati biraz daha geniş tutarlarsa çok çok daha iyi olur. Enerjilerini bir şekilde atmaları lazım” dedi. Özlü, çocuklarının sokağa çıkma iznine ilişkin sevinçlerini ise, “Normalde öğlene kadar uyurlar. Sabah saat 07.00’de kalkmış, beni uyandırıyor. ‘Hadi gidelim baba’, ‘hadi kalk baba’ diye. Dünden bisikletleri çıkardık, hazırlık yaptık, arkasına koyacağı oyuncağına kadar, neleri yanına alacağına kadar. Bir gün önceden başlıyor, daha önceden söylesek çok daha önceden başlayacak heyecan” ifadeleriyle dile getirdi.

“SAĞLANAN IMKANLARDAN MEMNUNUZ”

Yılmaz Uzun ise, “Çocuklar evde sıkıldılar. Hava da güzel, hava aldırmak için çıktık” dedi. Uzun, “Sağlanan imkanlardan memnunuz. Çocuklar evde çok sıkıldığı için, bir yere de çıkaramadık virüsten dolayı. Bu imkanları da değerlendirmek için hava alalım diye çıktık, parka geldik. Tekrar gidiyoruz” diye konuştu.