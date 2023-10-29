20 yıl önceden mektup geldi! Melis Sezen'e Cumhuriyet'in 100. yılında büyük sürpriz!
Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinde boy gösteren oyuncu Melis Sezen, kendisine 20 yıl önce yazılan mektubu almanın heyecanını yaşadı. Ünlü oyuncu Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığı bu sürprizi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen, babasının 20 yıl önce yazdığı mektubu aldı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel yazılan mektubu görünce büyük şaşkınlık yaşayan Sezen, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinde Deva karakterine hayat veren genç oyuncu Melis Sezen'in babası Cüneyt Sezen, 20 yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılına özel mektup yazarak bugüne ulaşması için kargoya vermiş. Sezen, özel mektubu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda aldı ve sevinç dolu anlarını sevenleriyle paylaştı.
Melis Sezen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün hayatımın en özel hediyesini en özel günde aldım! Yıl 2023, Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Atatürk’ün de dediği gibi “En büyük bayram, kutlu olsun!” Bundan 20 yıl önce 29.10.2002 tarihinde babam ben daha 1. Sınıfta ilk defa okulumla birlikte Cumhuriyet Bayramına katılırken bugün için, 29 Ekim 2023 Cumhuriyet’in 100. Yılı için bir mektup yazmış bana ve ailemize. Şimdi, 20 yıl sonra bu mektup geldi. Tabi ki mektuptan bugüne kadar hiç haberim yoktu. İlk haberi aldığımda inanamadım. “Nasıl yani, 20 yıl öncesinden bugünkü bize mektup mu?” Mektupta benim daha yazmayı yeni öğrendiğim el yazım var… “Ali ata bak. Çetin ata bak.” Bunları yazıp bayrama katılmışım babam da altına bugün okumamız için mektubunu yazmış bize. Fotoğraflarımız ve o zamanın paraları, bereket paralarımız. Ve babamın tüm ailemize bugün için yazdıkları…
Dünyada sevgiden daha önemli daha özel bir şey yok ve bu aldığım en kıymetli, en özel hediye! O yüzden sonsuz teşekkür ederim baba! İyi ki Cumhuriyet çocukları olarak yetiştirdiniz bizi, iyi ki önce sevmeyi, birleştirmeyi, farklılıklarla bütün olmayı, özgür olmayı öğrettiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını, onun ruhunu öğrettiniz! Şükürler olsun, Cumhuriyetimizin varlığına, milli birlik ve beraberliğimize ve canım Türkiyeme. Görevimiz “Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” Ve Sevgili PTT bu ne güzel bir düşünce, ne ince bir düşünce ne sevgi dolu, özümüzü, birliğimizi anlatan bir projedir ki 20 yıl öncesinden bugün, Cumhuriyet’in 100. Yılı için mektup yazmak. Eminim bir sürü ev, dünyanın en özel hediyesini almış, dünyanın en özel, tarifsiz duygularını hissetmiştir. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiğiniz, 20 yıl boyunca tertemiz bir şekilde o mektupları sakladığınız ve bugün bize en özel armağanı iletip birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Yaşasın Cumhuriyet! İlelebet!"
İşte Melis Sezen'e gelen mektup...