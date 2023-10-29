20 yıl önceden mektup geldi! Melis Sezen'e Cumhuriyet'in 100. yılında büyük sürpriz!

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Dünyada sevgiden daha önemli daha özel bir şey yok ve bu aldığım en kıymetli, en özel hediye! O yüzden sonsuz teşekkür ederim baba! İyi ki Cumhuriyet çocukları olarak yetiştirdiniz bizi, iyi ki önce sevmeyi, birleştirmeyi, farklılıklarla bütün olmayı, özgür olmayı öğrettiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını, onun ruhunu öğrettiniz! Şükürler olsun, Cumhuriyetimizin varlığına, milli birlik ve beraberliğimize ve canım Türkiyeme. Görevimiz “Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” Ve Sevgili PTT bu ne güzel bir düşünce, ne ince bir düşünce ne sevgi dolu, özümüzü, birliğimizi anlatan bir projedir ki 20 yıl öncesinden bugün, Cumhuriyet’in 100. Yılı için mektup yazmak. Eminim bir sürü ev, dünyanın en özel hediyesini almış, dünyanın en özel, tarifsiz duygularını hissetmiştir. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiğiniz, 20 yıl boyunca tertemiz bir şekilde o mektupları sakladığınız ve bugün bize en özel armağanı iletip birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Yaşasın Cumhuriyet! İlelebet!"