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HaberlerGündem3. Sayfa200 bin liralık takı hırsızı yenge çıktı
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Gelinin 200 bin liralık takıları çalındı, hırsız yenge çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir ay önce evlenen çiftin 200 bin lira değerindeki altın ve paraları evlerinden çalındı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çözdüğü olayda, hırsız gelinin yengesi çıktı. Paraları çamaşır makinesinde yıkayıp, altınları saklayan yenge Y.S., gözaltına alındı. Gelinleri H.B.'nin kendisini dışladığını ifade eden yengenin, hırsızlığı da bu yüzden yaptığını söylediği öğrenildi

denizli'de yenge, gelinin takılarını çaldı
DHA

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1 ay önce evlenen çiftin evinden çalınan 200 bin lira değerindeki altın ve paraların, gelinin yengesi tarafından alındığı ortaya çıktı.

Acıpayam ilçesinde 1 ay önce evlenen R.B. (30) ile H.B. (28) çifti, misafirlikten evlerine döndüklerinde, düğünde takılan 200 bin lira değerindeki altın ve paraların yerinde olmadığını gördü. Genç çift, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarmanın başlattığı soruşturmada ekipler, evde inceleme yaptı.

Damat R.B., eşi H.B. ve evde onlarla kalan yengeleri Y.S., jandarmaya ifade verdi. JASAT ekiplerince yapılan araştırmada, evden 200 bin lira değerindeki altın ve paraları çalan kişinin gelinin ağabeyinin eşi olan yengesi olduğu ortaya çıktı. Yenge Y.S.'nin evinde yapılan aramada paraları çamaşır makinesinde yıkadığı, altınları ise sakladığı tespit edildi.

Paralar kurutulduktan sonra altınlarla birlikte genç çifte teslim edildi. Gözaltına alınan Y.S. ifadesinde, gelini H.B.'nin kendisini dışladığını, hırsızlığı da bu yüzden yaptığını söylediği öğrenildi. Jandarmada ifadesi alınan Y.S. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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