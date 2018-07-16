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Eden Hazard (forvet)

Belçika'nın altın jenerasyonun en önemli yıldızı olarak dikkat çeken Eden Hazard, bu sezon düşen performansını Dünya Kupası'nda yeniden zirveye taşıdı. 3 gol ve 2 asistle yarı finale yükselen Belçika'nın en skorer ismi oldu.