EN İYİ 11
Jordan Pickford (kale)
Yarı finalde Hırvatistan'a mağlup olarak Dünya Kupası'na veda eden İngiltere'nin 23 yaşındaki eldiveni Jordan Pickford, Kolombiya karşısında kurtardığı penaltılarla devleşmişti. Everton forması giyen Pickford, dev kulüplerin gözdesi...
Thomas Meunier (sağ bek)
Finalin eşiğinden dönen Belçika'nın sol beki Thomas Meunier, ofansif anlamda müthiş bir turnuva çıkardı. PSG forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol atarken, 2 de asist yaparak 2018 Dünya Kupası'nı noktaladı.
Samuel Umtiti (stoper)
Barcelona'nın 2 sezon önce 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Lyon'dan transfer ettiği Samuel Umtiti, Fransa savunmasının en önemli ismiydi. Müthiş bir azim ve hırsla oynayan Umtiti, yarı finalde maçıdna Belçika ağlarına gönderdiği golle takımını finale çıkarmıştı.
Raphael Varane (stoper)
Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'ni aldıktan sonra Fransa formasıyla Dünya Kupası'na giden Rafael Varane, hava toplarındaki müthiş hakimiyetini turnuva boyunca harika kullandı ve neredeyse hatasız oynadı. 25 yaşındaki stoper, Uruguay maçında da 1 gol atmıştı.
Harry Maguire (sol bek)
Son yılların en başarılı turnuvasını geride bırakan İngiltere'nin parlayan isimlerinden biriydi. 1993 doğumlu sol bek, turnuva boyunca 7 maçta forma giyerken, 1 de gol attı.
N'Golo Kante (orta saha)
Fransa'nın orta alandaki dinamosu, bitmek bilmeyen bir enerjiyle oynayıp şampiyonluğun gizli kahramanı oldu. Final maçında 55. dakikada oyundan çıksa da kalan 6 maçın hepsinde 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki yıldız, üst üste yaşadığı 2 Premier Lig şampiyonluğunun ardından koleksiyona bir de Dünya Kupası ekledi.
Luka Modric (orta saha)
Peri masalını gerçek yaparak finale yükselen Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, tam bir kaptan gibi oynadı. Bitmek bilmeyen hırsını, müthiş futbol zekasıyla birleştiren Real Madridli yıldız, kupayı kaldırmasa da 2018 Dünya Kupası'nın en değerli futbolcusu seçildi.
Paul Pogba (orta saha)
Manchester United'da kötü bir sezon geçiren Paul Pogba, Fransa formasıyla yeniden kendisini kanıtladı. Savunmada olduğu kadar ofansif anlamda da iyi işler başaran 25 yaşındaki orta saha, 7 maçında 6'sında 90 dakika sahada kalıp 1 de gol attı.
Eden Hazard (forvet)
Belçika'nın altın jenerasyonun en önemli yıldızı olarak dikkat çeken Eden Hazard, bu sezon düşen performansını Dünya Kupası'nda yeniden zirveye taşıdı. 3 gol ve 2 asistle yarı finale yükselen Belçika'nın en skorer ismi oldu.
Harry Kane (forvet)
Tottenham'ın gol makinesi, gollerine İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda da devam etti. Takımının yarı finale çıkmasında büyük pay sahibi olan Harry Kane, rakip ağları 6 kez sallayarak 2018 Dünya Kupası'nın gol kralı oldu.
Kylian Mbappe (forvet)
Henüz 19 yaşında olmasına rağmen inanılma bir turnuva geçirdi. Ronaldo, Messi ve Neymar'ın gölgede kaldığı organizasyona damga vurdu. 1'i final maçında olmak üzere toplam 5 gol atmayı başaran Kylien Mbappe, turnuvanın en değerli genç oyuncusu seçildi.
HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN 11
Manchester United forması giyen David de Gea, İspanya'nın hayal kırıklığı yaratan isimlerinden biriydi, yediği hatalı golerle sınıfı geçemedi.
Brezilya'nın hayal kırıklığı yaratan sağ beki Fagner beklentilerin çok altında kaldı.
Formsuz İspanya'nın savunmada yaşadığı sıkıntılarda temel faktörlerinden biri de Gerard Pique'ydi.
Müthiş hücum gücüne rağmen defanst bir türlü bütünlüğü sağlayamayan Arjantin'de en çok eleştirilen savunmacı Nicolas Otamendi oldu.
Turnuva takımı Almanya, bu kez organizasyona erken veda ederken, sadece 1-0 kaybedilen Meksika maçında forma giyen Marvin Plattenhardt hafızalarda kötü bir yer edindi.
Sami Khedira, Almanya'nın derdine derman olamadı. Deneyimli orta saha ne savunma da ne hücumda varlık gösterebildi.
Mesut Özil kendisinden bekleneni veremedi. Almanya mum misali erirken, tepkilerin odak noktasında Mesut Özil vardı.
Liverpool'la harika bir sezonu geride bırakan Muhammed Salah, Mısır formasıyla aynı performansı gösteremedi.
Belki de turnuvanın en büyük hayal kırıklığıydı. Lionel Messi, bir kez bir dev turnuvada varlık gösteremedi.
2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Polonya'da gol yollarında suskun kalan oyuncu Robert Lewandoski'ydi.
Brezilya'nın sönük yıldızı Neymar, turnuvayı genellikle yerde geçirdi! Kendisini sık sık yere atan Sambacı, bu hareketleri nedeniyle sert şekilde eleştirildi.
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