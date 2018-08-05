2018 KPSS alan bilgisi sınavlarının sonuncusu olan KPSS ÖABT yani Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bugün saat 10.15 - 11.30 arasında yapıldı. Sınav sonrası öğretmen adayları gözlerini soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından yayımlanacağı zamana çevirdi. İşte 2018 KPSS ÖABT sınavı ile ilgili detaylar...

KPSS ÖABT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı yani KPSS ÖABTsona erdi. Öğretmen adaylarının ter döktüğü sınav, saat 10.15'te başlayıp 11.30'da sona erdi. Süresi 75 dakika olan sınavın alan bilgisi testi bölümünden 40, alan eğitimi testi bölümünden 10 olmak üzere toplam 50 soru yöneltildi. Adaylar, 16 branşta, başvurudaki tercihlerine göre ilgili alanın sorularını cevaplandırdılar.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ise ÖSYM tarafından yayımlanacak. Ancak KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarının tam olarak ne zaman yayomlanacağı bilinmiyor. Bununla beraber genel beklenti ise sürenin 1 haftayı aşmaması yönünde...

2018-KPSS LİSANS SINAVININ ÖABT OTURUMUNA KATILMAK ZORUNLU MUDUR?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sınav sonuçları diğer KPSS lisans sınavlarıyla birlikte 31 Ağustos'ta ÖSYM tarafından ilan edilecek.

ÖABT NEDİR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi anlamına gelen sınav bölümü, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir.

KPSS B bölümünden sınava girecek adayların sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak 24 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.

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