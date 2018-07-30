Taraftarlar Galatasaray ve Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağını ve maçın hangi kanaldan saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye kupası sahibi Akhisarspor'un oynayacağı Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor arasında gerçekleşecek Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü oynanacak. Mücadele, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ise henüz açıklanmadı.

İŞTE SÜPER KUPA MAÇ BİLET FİYATLARI



TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerinin temsilcileri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ile TFF görevlileri katıldı. Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa'nın bilet fiyatları kale arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 40 TL, Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 80 TL olarak belirlendi.



Bilet satışı 25 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak.

TFF Süper Kupa müsabakasındaki tribün dağılımı ise şu şekilde:



Galatasaray: Batı ve Kuzey Tribünleri

Akhisarspor: Doğu ve Güney Tribünleri

TFF Süper Kupa 2018'i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ