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2018 YKS tercih sonuçları
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2018 YKS tercih sonuçları açıklandı, sorgula! YKS ÖSYM üniversite kayıtları ne zaman?

YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM üniversite tercih sonuçları uzun bekleyişin ardından belli oldu. Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresindeydi. YKS üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM ek yerleştirme tarihi belli mi?

01.09.2018 - 11:04 | Güncelleme:

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanıp ÖSYM tarafından açıklandı.

Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen adresten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşebilen adaylar üniversitelerin kayıt tarihleri süresince kayıtlarını tamamlayıp öğrenimlerine başlayabilecekler. Ancak henüz YKS tercih sonuçları açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar Üniversite kayıt işlemleri için açıklanan tarihin 3-7 Eylül 2018 olduğunu görünce YKS tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması gerektiği tahmininde bulundu.

ÖSYM bu konuyla ilgili net bir duyuruda bulunmadı. Kayıt Hakkı kazanan ve tercihlerinden herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrenciler üniversitenin kayıt için gerekli gördüğü belgeleri tamamlayarak 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında üniversitelere kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve üniversiteler tarafından belirlenen belge ve tarihe göre tamamlanılacak.

Bir yükseköğretim programına yerleşen ama ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılması gerekecek.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS ek yerleştime işlemleri için tarih henüz belli değil. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYS’ye Başvuran Aday Sayıları ve Toplam Kontenjanlar

 

2006

2017

2018

ÖSYS’ye Başvuran Aday Sayıları

1.678.383

2.265.844

2.381.412

Önlisans Programlarının Kontenjanları

202.027

436.904

354.859

Lisans Programlarının Kontenjanları

200.128

473.767

484.631

Toplam Kontenjan Sayısı

402.155

910.671

839.490

Tercih Yapma Hakkı Bulunan Aday Sayısı

 

2006

2017

2018

Tercih Yapma Hakkı Bulunan Aday Sayısı

 

1.498.893

 

1.846.880

 

1.749.144

Yükseköğretim Programlarında Toplam Doluluk Oranı

 

Toplam Kontenjan

Toplam Yerleşen

Boş Kalan Kontenjan

Doluluk Oranı

2017

910.671

696.288

214.430

%76,45

2018

839.490

710.982

128.508

%84,69

Yerleştirme sonuçlarına göre 2017 yılında boş kalan kontenjan sayısı 214.430; 2018 yılında ise bu sayı 128.508’dir. Program kontenjanlarda yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017 yılında programlarda %76,45 olan doluluk oranı, 2018 yılında %84,69’a yükselmiş, boş kontenjanlarda 85.875 gibi büyük bir azalma sağlanmıştır.

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