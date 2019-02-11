2019 Grammy Ödülleri kırmızı halısına damga vurdular!

61. Grammy Ödülleri New York, Madison Square Garden gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Grammy Ödülleri'nin dikkat çeken detaylarından biri de kırmızı halı seremonisi oldu. 2019 Grammy Ödül Töreni'ne katılan ünlüler sahnede olduğu kadar kırmızı halıda da büyüledi. İşte 61. Grammy Ödülleri kırmızı halısından görüntüler...