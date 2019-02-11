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2019 Grammy Ödülleri kırmızı halısına damga vurdular!

Giriş: 11.02.2019 - 10:21 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

61. Grammy Ödülleri New York, Madison Square Garden gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Grammy Ödülleri'nin dikkat çeken detaylarından biri de kırmızı halı seremonisi oldu. 2019 Grammy Ödül Töreni'ne katılan ünlüler sahnede olduğu kadar kırmızı halıda da büyüledi. İşte 61. Grammy Ödülleri kırmızı halısından görüntüler...

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    Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden olan Grammy Ödülleri dün gece dağıtıldı. Ödül törenine katılan ünlüler hem kırmızı halı da hem de sahnede izleyenleri büyüledi. İşte 2019 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıdan kameralara yansıyan ünlüler...

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    Lady Gaga ve Jennifer Lopez

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    Cardi B 

     

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    Dolly Parton

     

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    Fred Armisen ve Natasha Lyonne

     

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    Heidi Klum

     

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    Katy Perry

     

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    Jada Pinkett Smith

     

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    Camila Cabello

     

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    Jameela Jamil

     

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    Lele Pons 

     

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    Miley Cyrus

     

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    Evan Ross ve Ashlee Simpson 

     

  • 152019 Grammy Ödülleri kırmızı halısına damga vurdular!
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    Jeannie Mai 

     

  • 162019 Grammy Ödülleri kırmızı halısına damga vurdular!
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    Dua Lipa 

     

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    H.E.R.

     

  • 192019 Grammy Ödülleri kırmızı halısına damga vurdular!
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    Bonnie McKee 

     

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    Lady Gaga ve Jennifer Lopez

     

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    Miley Cyrus 

     

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    Bebe Rexha 

     

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    Lady Gaga

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