Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2019 Kurban Bayramı tarihi Diyanet İşleri takvimi! Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Bayramın en önemli ibadeti olan kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler detayları öğrenmeye çalışırken, Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve kaç gün tatil yapılacağı da merak ediliyor. 2019 Kurban Bayramı'na dair detaylar haberimizde.

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 dini günler takviminde yer alıyor. Geçen sene Kurban Bayramı'nın hem yaz ayına denk gelmesi hem de 9 günlük tatil süresi nedeniyle vatandaşlar uzun bir tatile çıkmıştı. Peki bu sene durum ne olacak? 9 günlük Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ayrıca kurban ibadetiyle ilgili ayrıntılar da inceleniyor. Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Kurban Bayramı'ndan önce oruç tutulur mu? soruları, öne çıkan başlıklar arasında. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2019 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 2019 

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YKS’ye geri sayımda sınav kazandıran taktikler
GÜNDEMYKS’ye geri sayımda sınav kazandıran taktikler
Üniversite sınav tarihi 2019! YKS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?
GÜNDEMÜniversite sınav tarihi nedir?
Hadi ipucu sorusu cevabı 12 Haziran: Titreyen Göl Antalya'nın hangi ilçesinde? 12.30 Mini Hadi
GÜNDEMHadi ipucu sorusu cevabı
SON DAKİKA! Kuzey Irak'ta saldırı girişimindeki 2 terörist öldürüldü
GÜNDEMSaldırı girişimindeki 2 terörist öldürüldü
SON DAKİKA! Muammer Güler, Dink davasında ifade veriyor
GÜNDEMMuammer Güler, Dink davasında ifade veriyor
Ecrin bebek son durum nedir? Ecrin'i kim öldürdü? Müge Anlı Ecrin Kurnaz son dakika gelişmesi
GÜNDEMEcrin bebek son durum nedir?
Semiha Yıldırım: Beni çok rencide ettiler
GÜNDEM"Beni çok rencide ettiler"
Boşver TDK: Boşver birleşik mi yazılır? Boş ver ayrı mı yazılır?
GÜNDEMBoşver TDK: Boşver birleşik mi yazılır?
FETÖ'nün vakıf ve derneklerine operasyon: 9 gözaltı
GÜNDEMFETÖ'nün vakıf ve derneklerine operasyon
Medcezir TDK: Medcezir ne demek? Medcezir nasıl yazılır?
GÜNDEMMedcezir TDK: Medcezir ne demek?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X