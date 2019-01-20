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Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? sorusu kurban ve oruç ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, Ramazan ayından sonra Ramazan Bayram tatili yapacaklar. Peki,Ramazan Bayramı ve Kurban Bayram tatili ne zaman? 2019 Resmi tatil süreleri
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan bu sene 6 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 3 Haziran Pazartesi günü bitecek.
RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
|04 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı Arefesi
|05 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|06 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|07 Haziran 2019 Cuma
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi
|11 Ağustos 2019 Pazar
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|Kurban Bayramı (4.Gün)
2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK
SALI
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
SALI
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS
|ÇARŞAMBA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
03 HAZİRAN
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
04 HAZİRAN
SALI
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
05 HAZİRAN
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
06 HAZİRAN
PERŞEMBE
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*
|1 GÜN
|15 TEMMUZ
|PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
10 AĞUSTOS
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
11 AĞUSTOS
PAZAR
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
12 AĞUSTOS
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
13 AĞUSTOS
SALI
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
14 AĞUSTOS
ÇARŞAMBA
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
CUMA
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM
29 EKİM
PAZARTESİ
SALI
Çalışanlar 2019'da 8 gün izin alarak 41 gün tatil yapacak
2019'un, bu kadar çok resmi izin yapılabilen ender yıllardan biri.
Yılbaşı tatiliyle başlanarak;
Bir gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşamba gününe denk geliyor. Bu günleri hafta sonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz.
Ramazan Bayramı'nda 1,5 gün, Kurban Bayramı'nda 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabilecek.
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