Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? sorusu kurban ve oruç ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, Ramazan ayından sonra Ramazan Bayram tatili yapacaklar. Peki,Ramazan Bayramı ve Kurban Bayram tatili ne zaman? 2019 Resmi tatil süreleri

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan bu sene 6 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 3 Haziran Pazartesi günü bitecek.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün) 07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün)

KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK SALI ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN SALI EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​ 1 GÜN​ 01 MAYIS​ ÇARŞAMBA​ ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS PAZAR RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 03 HAZİRAN PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 04 HAZİRAN SALI RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 05 HAZİRAN ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 06 HAZİRAN PERŞEMBE ​DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* ​1 GÜN 15 TEMMUZ​ PAZARTESİ​ KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 10 AĞUSTOS CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 11 AĞUSTOS PAZAR KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 12 AĞUSTOS PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 13 AĞUSTOS SALI KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS CUMA CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM PAZARTESİ SALI



Çalışanlar 2019'da 8 gün izin alarak 41 gün tatil yapacak

2019'un, bu kadar çok resmi izin yapılabilen ender yıllardan biri.

Yılbaşı tatiliyle başlanarak;

Bir gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşamba gününe denk geliyor. Bu günleri hafta sonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz.

Ramazan Bayramı'nda 1,5 gün, Kurban Bayramı'nda 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabilecek.