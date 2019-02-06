2019 YKS ne zaman? 2019 ÖSYM YKS sınav tarihi

2019 YKS sınavı ne zaman? Öğrenciler YKS sınav başvurusunu ne zaman yapacak? Konuyla ilgili detaylı açıklama ÖSYM'den geldi. Bu yıl üç ayrı oturumla gerçekleşecek olan YKS sınavı yani TYT, AYT ve YDT sınav ve sınav başvuru tarihleri ÖSYM'nin resmi internet sayfası sınav takvimi bölümünde açıklandı.

2019 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi(TYT),İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde uygulanıyor.

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019

Sınav tarihi: 15 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 - 6 Mart 2019

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019 üniversite sınavları için geç başvuru tarihi 19 Mart 2019 olarak belirlendi.

YKS SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERE UYARI

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23:59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.