AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açıköğretim Lisesi öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konuyla ilgili olarak gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki, 2020 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? İşte AÖL sınavları hakkında...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB açıklamasında, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi. Henüz yurt içinde ne zaman sınav yapılacağı ise açıklanmadı.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SINAVA KİMLER GİRECEK?

Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade eder.

Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.