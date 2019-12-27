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Habertürk yazarı Esin Övet ve Kadir Kaymakçı, HT Masa’da ünlü astroloji yazarı Hande Kazanova’yla yaptıkları astroloji sohbetinin dördüncü bölümünde tek tek bütün burçları nelerin beklediğini ele alıyor.

Habertürk yazarı usta gazeteci Fatih Altaylı’nın da sürpriz konuk olarak katıldığı sohbette Kazanova tek tek tüm burçları 2020’de nelerin beklediğini anlatıyor…

Koçlar hangi alanda parlayacak?, Boğalar için hangi alanda önemli fırsatlar karşılarına çıkacak?, İkizler en çok hangi alanda şanslı olacak?, Yengeçler hangi alanlarda değişime hazır olsunlar?, Aslanları sağlık konusunda neler bekliyor?, Başaklar aradıkları aşkı bulacaklar mı? Teraziler gayrimenkul alanında neden şanslılar? Akrepler bu yıl neden çok konuşulacak? Jüpiter Yaylara neler getirecek? Oğlaklar bu yıl en çok hangi alanda konuşulacaklar? Kovalar şansı nerede bulacaklar? Yeni arkadaşlıklar Balıklara neler kazandıracak?

Videodaki keyifli sohbeti kaçırmayın...