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2020 dönemi iş gücü rakamları açıklandı

2020’de işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2020 yılı İş Gücü İstatistikleri’ni açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.5 puanlık azalış ile yüzde 13.2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.7 puanlık azalış ile yüzde 15.3 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.3, istihdam oranı yüzde 29.2 olarak gerçekleşti

2020 dönemi iş gücü rakamları açıklandı
2020 yılı işsizlik rakamları açıklandı
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HABERTURK.COM

İşsizlik oranı, Kovid-19 salgınının etkili olduğu geçen yıl bir önceki yıla göre 0,5 puan düşerek yüzde 13,2'ye geriledi.

2019'da işsizlik oranı yüzde 13,7, işsiz sayısı ise 4 milyon 469 bin olarak açıklanmıştı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda, bu yıl ocaktan itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmişti. Belirtilen düzenlemelere ilişkin sonuçlar ilk defa Ocak 2021 haber bülteniyle birlikte kamuoyuyla paylaşılırken, 2020 yıllık sonuçları eski tanım ve kavramlar dikkate alınarak hesaplandı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %15,3 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 42.8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile %42,8 oldu.

İİŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 49.3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azalarak 30 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,7 puanlık azalış ile %49,3 olarak gerçekleşti.

Temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi),2019, 2020

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİLİK ORANI YÜZDE 13.4, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47.5 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,6 puan azalışla %13,4, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalışla %15,4 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,8 puanlık azalışla %47,5, işgücüne katılma oranı ise 3,6 puanlık azalışla %54,9 oldu.

Temel işgücü göstergeleri, 15-64 yaş, (%),2019, 2020

GENÇ NÜFUSTA İŞSİLİK ORANI YÜZDE 25.3, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 29.2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak %25,3, istihdam oranı ise 3,9 puan azalarak %29,2 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5,3 puanlık azalışla %39,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 2,3 puanlık artışla %28,3 seviyesinde gerçekleşti.

Temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%),2019, 2020

İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 56.2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

2020 yılında, istihdam edilenlerin %17,6'sı tarım, %20,5'i sanayi, %5,7'si inşaat, %56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 0,3 puan azaldı.

2020 yılında 4 milyon 716 bin kişi tarım sektöründe, 5 milyon 497 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 538 bin kişi inşaat sektöründe, 15 milyon 60 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 381 bin, sanayi sektöründe 64 bin, inşaat sektöründe 12 bin, hizmet sektöründe 812 bin kişi azaldı.

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TRC3 (MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK, SİİRT) OLDU

İşsizlik oranı en yüksek bölge %33,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge %6,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) BÖLGESİ'NE AİT OLDU

En yüksek istihdam oranı %50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %26,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.


İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) OLDU

En yüksek işgücüne katılma oranı %55,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %38,4 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) Bölgesi'nde oldu.

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