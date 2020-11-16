15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) soru ve cevapları yayınlandı. ÖSYM'nin yayınladığı duyuruya göre sınava katılan adaylar 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren 10 gün boyunca soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına erişebilecek. İşte 2020-EKPSS soruları ve cevapları...

2020-EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU

(16 Kasım 2020)

2020-EKPSS : Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Kasım 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-EKPSS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

2020 EKPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans soruları ve cevaplarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2020-EKPSS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ