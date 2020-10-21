ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere 2020 KPSS lisans sınav sonuçları 22 Ekim Perşembe günü yayınlanacak. KPSS sonuçlarının açıklanacağı saat ise bilinmiyor. Adaylar gün içerisinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirler.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ EKRANI

KPSS NEDİR?

ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

A-Grubu Kadroları

Kaymakamlık, müfettiş-denetmen, uzman, kontrolör yardımcılıkları kadrolarıdır. A-grubu kadrolarda merkezi yerleştirme yapılmaz. Bu kadrolara seçim yapılırken belirlenen KPSS puanı üstünde alan adaylar daha sonra ilgili kurumların yapacağı sınavlara (yazılı-sözlü) tabi tutulur. Bu kadrolara genellikle İİBF, Siyasal Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir. Bazen diğer bakanlıklar ve kuruluşlar az sayıda da olsa mühendislik, fen –edebiyat vb. fakülteler mezunları arasından alım yapabilir. Sadece lisans mezunlarını kapsar. A-Grubu ve Öğretmenlik sınavları her yıl yapılır. Bu puanlar bir yıl geçerlidir.

B-Grubu Kadroları

A-Grubu kadrolar dışında kalan kadrolardır. Mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner, hemşire vb. tüm kadrolara merkezi yerleştirme ile ÖSYM tarafından yerleştirme yapılır. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunu adayları kapsar. B-Grubu sınavları iki yılda bir çift sayılı yıllarda yapılır. Sınav puanları bir sonraki KPSS'ye kadar (2 yıl) geçerlidir. A ve B grubu kadrolarına başvuracak adayların yaş, cinsiyet, sağlık, askerlik, sicil , eğitim, yabancı dil vb. genel ve özel şartları taşıması-yerine getirmesi gerekmektedir.