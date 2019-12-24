Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

2020 LGS Aralık ayı örnek soruları! LGS Sayısal ve Sözel örnek sorular kitapçığı yayında

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS Aralık ayı örnek soruları yayımlandı. Yeni sınav sistemine göre iki bölümden oluşacak olan LGS'de sayısal ve sözel sorular olarak öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. İşte 2019 LGS Aralık ayı örnek sorular....

LGS Aralık ayı örnek soruları

2020 LGS Aralık ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Aralık ayı örnek sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu. Sayısal ve Sözel olarak ikiye ayrılan örnek testte 20 sayısal, 25 sözel olmak üzere 45 soru bulunuyor.

2019 - 2020 LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik soru kitapçığını yayımladı. 

LGS ARALIK AYI SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS ARALIK AYI SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN 2020

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2020 LGS sınavı 7 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı? PA ile Bekçilik mülakat sonuç sorgula
GÜNDEMBekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?
Son dakika! 81 ile park genelgesi!
GÜNDEM81 ile park genelgesi!
İstek Vakfı kimindir? Ne zaman kuruldu? İstek Vakfı'na ait hangi okullar var?
GÜNDEMİstek Vakfı kimindir?
Çekmeköy'de feci kaza: 1'i ağır 12 yaralı!
GÜNDEMİETT otobüsü şarampole devrildi!
Son dakika! Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
GÜNDEM"Gece gündüz takip ediyoruz"
SON DAKİKA AKILALMAZ OLAY! Yakaladığı hırsızın üzerine çıkıp oturdu!
GÜNDEMPolisi böyle bekledi! Altındaki hırsız!
Son dakika! Adana'nın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi!
GÜNDEMAdana'nın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
E-okul veli bilgilendirme sistemi girişi 2019-2020! E okul VBS giriş nasıl yapılır? Velilere uyarı
GÜNDEME-okul veli bilgilendirme sistemi 2019
Türkiye sınırına 120 bin Suriyeli akın etti!
GÜNDEMAteşten kaçıp sınıra akın ediyorlar!
Af yasası SON DURUM! Af yasası ceza indirimi son dakika bugün 24 Aralık genel af yasası
GÜNDEMAf yasası son dakika bugün ne oldu 2019

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X