Magnum Porsche çekiliş kampanyası 30 Eylül 2020 tarihinde sona erdi. Kampanyaya katılan yarışmacılar merakla 2020 Magnum Porsche çekiliş sonuçlarını merak ediyor.

2020 MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kazananlar 17 Ekim 2020 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nden ve Magnum'un resmi internet adresinden açıklanacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞİNE NASIL KATILINIR?

Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da Magnum iPhone, Android uygulamalarında ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılabilirsiniz.

KAMPANYA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Çekiliş, 13.10.2020 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

KAZANAN TALİHLİLER NEREYE BAŞVURACAK?

Asil talihliler, başvuru için en geç 04.11.2020; yedek talihliler ise, en geç 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.