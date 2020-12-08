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WTA'dan yapılan açıklamaya göre, 1977'den bu yana verilen ödülün bu yılki sahibi, Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşayan, Fransa Açık'ta (Roland Garros) ise final oynayan Kenin oldu. 22 yaşındaki tenisçi, kadınlar dünya klasmanını da kariyerinin en iyi derecesi olan 4. sırada tamamladı.

WTA düzeyindeki ilk kupasına Roland Garros'da ulaşan ve grand slam şampiyonluğu kazanan ilk Polonyalı tenisçi olarak tarihe geçen Iga Swiatek ise yılın en iyi gelişme gösteren oyuncusu seçildi.