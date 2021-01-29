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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 17 milyar 850 milyon dolar, ithalat %11,6 artarak 22 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 6.3 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 4.3 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolar, ithalat %4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ARALIK AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 18.5, İTHALAT YÜZDE 18.3 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Aralık ayında %18,5 artarak 14 milyar 461 milyon dolardan, 17 milyar 142 milyon dolara yükseldi.



Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %18,3 artarak 14 milyar 813 milyon dolardan, 17 milyar 523 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Aralık ayında 380 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %18,4 artarak 34 milyar 665 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %97,8 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARALIK AYINDA YÜZDE 3.0 AZALDI



Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 azalarak 4 milyar 668 milyon dolardan, 4 milyar 530 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Aralık ayında %76,7 iken, 2020 Aralık ayında %79,8'e yükseldi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE YÜZDE 69.1 ARTTI



Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %69,1 artarak 29 milyar 512 milyon dolardan, 49 milyar 915 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Aralık döneminde %86,0 iken, 2020 yılının aynı döneminde %77,2'ye geriledi.

ARALIK AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 93.2 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Aralık ayında imalat sanayinin payı %93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,0 oldu.



Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.



ARALIK AYINDA ARA MALLARIN TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 72.5 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Aralık ayında ara mallarının payı %72,5, sermaye mallarının payı %15,3 ve tüketim mallarının payı %12,1 oldu.

İthalatta, 2020 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı %74,3, sermaye mallarının payı %14,5 ve tüketim mallarının payı %11,0 oldu.

ARALIK AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 572 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 111 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 84 milyon dolar ile ABD, 976 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,3'ünü oluşturdu.



Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 975 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 237 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 135 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 75 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,2'sini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Aralık ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 482 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 393 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 995 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 63 milyon dolar ile İtalya, 848 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,2'sini oluşturdu.



Ocak-Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 20 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 859 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 518 milyon dolar ile ABD ve 9 milyar 190 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,0'ını oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 8.3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %8,3 artarken, ithalat %2,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %11,6, ithalat %8,5 arttı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3.8 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,8'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür.



Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,8'dir. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,9'dur. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,0'dır.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2020 YILI ARALIK AYINDA 16 MİLYAR 929 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,5 artarak 16 milyar 929 milyon dolar, ithalat %10,6 artarak 21 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Aralık ayında dış ticaret açığı %6,0 azalarak 4 milyar 362 milyon dolardan, 4 milyar 99 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Aralık ayında %77,1 iken, 2020 Aralık ayında %80,5'e yükseldi.



İHRACAT 2020 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 160 MİLYAR 515 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,4 azalarak 160 milyar 515 milyon dolar, ithalat %3,3 artarak 209 milyar 410 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %56,5 artarak 31 milyar 239 milyon dolardan, 48 milyar 895 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Aralık döneminde %84,6 iken, 2020 yılının aynı döneminde %76,7'ye geriledi.