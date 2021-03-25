Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde AÖL 2. dönem sınavları var. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarının 25-29 Mart tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı. 25 Mart sabahı itibariyle başlayan AÖL sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte AÖL sınav giriş ekranı ve AÖL sınavlarına dair merak edilenler

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

MEB Açık Lise sınavlarının online yapılacağını açıkladı. Açık Öğretim Liseleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem online sınavları 25 Mart 2021 saat 09.30 da başlayacak olup 29 Mart 2021 Saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

MEB AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÖL SINAVLARI AÇIKLAMASI!

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

2021 AÖL ONLİNE SINAVLARLA İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ