2020/1.Dönem çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılan adaylar bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle ertelenen bekçilik sınavı, 20 Ocak 2021 tarihinde, saat 14.00'te gerçekleşen Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı. 2021 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2021 Bekçilik sınav sonucu sorgula!

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI A KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 BEKÇİ MAAŞLARI

2020 yılında

İlkokulu mezunu olan bekçi 4.302,80 TL

Lise mezunu bekçi 4.352 TL ile 4.455,14 TL arası

Lisans ve ön lisans mezunu bekçi 4.404 TL ile 4.657 TL arası maaş alıyordu.



2021 yılı maaş zammının ardından ilkokul mezunu bekçi 4618 lira, lise mezunu bekçi 4782 lira, ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira maaş alacak.