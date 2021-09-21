Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen grip aşısının 2021 yılı fiyatı belli oldu. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, 2021 yılında grip aşısı için belirlenen ücreti açıkladı. Saydan, grip aşısının SGK kapsamında olmadığını hatırlattı.

2021 GRİP AŞISI NE KADAR?

SGK kapsamında yer almayan grip aşısı Eylül ayı itibarıyla eczanelere gelmeye başladı. Eczanelerden ücretli olarak satışı yapılacak olan grip aşısının bu seneki fiyatı 85 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

GRİP AŞISI NE ZAMAN OLUNUR, SÜRESİ NEDİR?

Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

KİMLER GRİP AŞISI OLAMAZ?

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.