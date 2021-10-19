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2021 Kasım ara tatiline geri sayım... MEB 2021 İlk ara tatil ne zaman, kaç gün?

Kasım ayında ara tatil yapacak öğrenciler ilk ara tatil ne zaman? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre ara tatil 15 Kasım'da başlayacak. Peki MEB 2021 İlk ara tatil kaç gün? İşte ayrıntılar...

2021 Kasım ara tatiline geri sayım... MEB 2021 İlk ara tatil ne zaman, kaç gün?

2021 ara tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. İşte MEB 2021 - 2021 takvimi...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

https://twitter.com/tcmeb/status/1433348554190467073

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