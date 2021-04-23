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2021 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM açıkladı: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021 için heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin 2021 KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor sorularının cevapları aranıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

2021 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM açıkladı: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusu gündemde. Kamu personeli olmak isteyen vatandaşlar KPSS hazırlıklarını sürdürürken başvuru tarihleri ve KPSS'nin düzenleneceği tarihleri merak ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihi adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ne zaman? İşte detaylar...

2021 KPSS NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 15 Ağustos günü sınav uygulanacak. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

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