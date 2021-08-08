Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın gerçekleştirilmesiyle beraber binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarih için geri sayıma başladı. 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. İşte KPSS soruları ve cevapları sorgulama ÖSYM AİS ekranı...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

2021 KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

07 - 08 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 08 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

KPSS SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA