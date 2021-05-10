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2021 LGS ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi? İşte 2021 LGS tarihi...

2021 LGS sınavı ne zaman? sorusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle bazı sınavların ertelenmesi sonrası LGS ertelendi mi sorusu da gündem oldu. İşte Bakan Ziya Selçuk'tan son açıklama...

2021 LGS ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi? İşte 2021 LGS tarihi...

2020-2021 Eğitim yılının başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan LGS 2021 tarihini öğrenen adaylar, yılın başında hazırlıklara başladı. LGS hazırlıkları sırasında günden güne artan koronavirüs salgını nedeniyle bazı sınavlar ertelendi. Peki LGS sınavı ertelendi mi? 2021 LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

2021 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, TRT Haber canlı yayınında, Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm eğitim öğretim kurumlarında yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021'e kadar sürecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu ve eğitim gündemindeki soruları yanıtladı.

Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.

Bakan Selçuk'un yaptığı diğer açıklamalar şöyle;

"45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir.

Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda.
Soru kitapçıklarını öğrencilerimize vermeyeceğiz. Karmaşayı istemiyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler.

Geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okula çıkardık. 5 kat artış var.

Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler."

"Biz kontenjanı bu yıl %50 civarında artırdık. Normalde arttırmamamız lazım. Hem öğrenci sayısında kısmi artış vardı hem de veli ve öğrencileri rahatlatmak için bu okulların kapasitelerini büyüttük. Bir rahatlama oldu şimdi. Soru zor da olsa kolay da olsa, bu kontenjana girecek öğrenci sayısı belli. Bizim zor-kolay sorumuz olmaz. Biz neden örnek sorular yayınlıyoruz? Uluslararası standarta sahip soru diyoruz. Sınavda görüp şaşırmasın diye binlerce soru yayınlıyoruz. Hafta sonu da EBA TV'den yardımcı oluyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten yoktu."

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, LGS kapsamında düzenlenecek merkezî sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan bu yılki ilk örnek soru kitapçığının aralık ayı itibarıyla 8’inci sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, örnek soru kitapçıklarının 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlandığı, 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleri ile ilgili toplam 450 örnek sorunun yayımlandığı hatırlatıldı. Kullanıma sunulan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aralık ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı. Örnek soruların, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS’ye yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edeceği bildirildi.

LGS ARALIK AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI

LGS ARALIK AYI SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

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