TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2021 yılı memur maaşları da belli oldu. Memur maaş zammının belli olmasının ardından 2021 yılı MEB sınav görevi ücretleri araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim, ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Ehliyet Sınavı gibi pek çok sınavda görev alan öğretmenler sınav görev ücretlerini merak ediyor. İşte 2021 yılı öğretmen görevi, gözetmenlik, sınav sorumlusu ücretleri
2021 MEMUR MAAŞI ZAMMI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.
2021 MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ
2020 MEB Sınavlarında Bina Sınav Komisyonu Başkanı Ücreti
264,40 TL
2020 MEB Sınavlarında Bina Komisyon Üyesi Ücreti
237,47 TL
2020 MEB Sınavlarında Salon Başkanı Ücreti
230,48 TL
2020 MEB Sınavlarında Cezaevi Gözetmen Ücreti
223,50 TL
2020 MEB Sınavlarında Yedek Gözetmen Ücreti
167,63 TL
2020 MEB Sınavlarında Yardımcı Engelli Gözetmen Ücreti
279,34 TL
2020 MEB Sınavlarında Gözetmen Ücreti
223,50 TL
2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Uygulama Sorumlusu Ücreti
209,54 TL
2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Salon Başkanı Ücreti
181,60 TL
2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Salon Gözetmeni Ücreti
167,62 TL
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