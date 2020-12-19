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2021 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? Memur maaş zammı 2021 son durum

Yeni yıl yaklaşırken binlerce memur maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak zamlar belli oluyor. Peki 2021 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar olur? İşte memur maaş zammı 2021 son durum...

2021 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? Memur maaş zammı 2021 son durum

Memur maaşlarınaa yapılacak artış oranı, yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek. Memurlar yıl sonu enflasyon farkının maaşlara ne şekilde yansıyacağını, yüzde kaç zam alacaklarını merak ediyor.

2021 MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLUR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentilerin hayli üzerine çıkarak yüzde 2.30 oranında arttı. TÜFE bazında enflasyon 11 aylık dönemde yüzde 13.19, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14.03 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası kısa süre önce yayımlanan son enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak açıklamıştı.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0.96 oranında azalması gerekiyor. 2005-2019 yıllarını kapsayan 15 yılın aralık aylarına baktığımızda, sadece 4 yılın aralık ayında enflasyonun eksi 0.30 ile eksi 0.44 arasında olduğu, diğer yıllarda ise arttığı görülüyor. 15 yılın aralık ayı ortalamasına göre ise yılın son ayında TÜFE yüzde 0.30 oranında arttı.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu enflasyonu, Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 12.1 seviyesinde çıkarsa bu durumda memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına yüzde 5 oranında zam yapılacak. Ancak, kasım ayı rakamlarına göre bu hedefin tutturulması zor görünüyor.

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