Kıdem tazminatı 2021 ne kadar oldu?

2021 yılında Ocak ayından Temmuz ayına kadar geçerli olacak öğretmen maaşları belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2021 yılı memur maaş zammı belirlendi. Milyonlarca öğretmen, 2021 yılı öğretmen maaşlarını araştırmaya başladı. 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu?

2021 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.

2021 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak Vali 13.818 14835 Genel müdür (1/4) 13.891 14.914 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839 Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841 Öğretmen (1/4) 5.634 6.049 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648 Başkomiser (3/1) 7.296 7.833 Polis memuru (8/1) 6.388 6.859 Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868 Mühendis (1/4) 7.452 8.001 Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038 Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596 Vaiz (1/4) 5.854 6.285 Avukat (1/4) 7.115 7.639 En düşük memur maaşı 4.230 4.542

MEMUR MAAŞLARINA 2020 TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.