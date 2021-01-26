2021 YKS, ALES, DGS, YDS, DHBT, KPSS, YÖKDİL sınav tarihleri ve bu sınavlar için başvuru tarihleri belli oldu. Lisans, lisansüstü ve yabancı dil seviye tespit sınavlarının başvuru tarihleri merak ediliyordu. 2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS, DHBT, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Mart ayından beri mücadele edilen Korona virüs salgını 2020 yılı sınav takvimini de etkilemişti. 2020 yılının son döneminde ÖSYM sınavlarına ilişkin "Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklaması yapılmıştı. Yeni senede bu sınavlara katılacak olan adaylar 2021 ÖSYM takviminin açıklanmasını merakla bekliyordu. ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı.

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2021 ALES, YÖKDİL, DİB-MBSTS, DHBT TARİHLERİ

2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak.

2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak.

2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) sınavı 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak