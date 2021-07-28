2021 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci üniversite tercihleri için hazırlanıyor. AYT puanını baza alarak tercih yapmak isteyen öğrenciler lisans bölümleri araştırıyor. İşte üniversitelerin pdr taban puanları 2021 haberimizde...
2021 PDR TABAN PUANLARI
ÖSYM 2020 Yükseköğretim Lisans Programları listesini resmi internet sayfasında yayınladı.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|7.092
10.462
14.300
10.220
|446,89527
423,40016
406,03065
441,70808
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
6+0
8+0
8+0
|7
6
8
8
|13.117
22.466
32.000
22.407
|428,01982
403,93701
382,26065
418,72641
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|9+0
6+0
7+0
9+0
|9
6
7
9
|21.576
37.199
42.500
30.451
|414,01603
388,61487
371,92249
408,55206
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
75+2
65+2
|72
72
77
67
|26.357
37.893
40.100
24.525
|408,71289
388,01779
374,19795
415,86061
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
75+2
70+2
|72
72
77
72
|34.530
44.595
46.600
30.089
|401,38837
382,42996
368,41710
408,93970
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
60+2
60+2
70+2
|72
62
62
72
|35.965
43.986
41.700
24.656
|400,23684
382,93555
372,65565
415,66841
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|90+3
90+3
100+3
90+3
|93
93
103
93
|39.493
49.782
48.500
30.812
|397,61705
378,34931
366,80636
408,11442
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
80+2
65+2
|82
82
82
67
|41.563
50.902
52.200
32.531
|396,11947
377,55483
363,78433
406,15622
|MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
4+0
4+0
7+0
|7
4
4
7
|41.694
46.245
51.100
31.864
|396,02049
381,10095
364,61883
406,94401
|TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|9+0
6+0
8+0
8+0
|9
6
8
8
|42.863
45.217
53.700
34.019
|395,17305
381,95224
362,51065
404,54370
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|45.468
54.718
51.600
32.131
|393,40618
374,82684
364,28047
406,61727
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|46.365
55.065
54.100
33.336
|392,81085
374,57299
362,21688
405,31531
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
5+0
5+0
5+0
|8
5
5
5
|47.519
53.506
55.000
33.965
|392,07925
375,69450
361,52819
404,61545
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|47.945
56.865
54.000
32.776
|391,79124
373,31689
362,30781
405,90628
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|18+0
20+0
20+0
20+0
|18
20
20
20
|49.650
57.241
41.800
31.260
|390,75508
373,05874
372,60971
407,63693
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|9+0
6+0
6+0
6+0
|9
6
6
6
|50.547
56.137
56.800
35.104
|90,16304
373,80584
360,19360
403,38446
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|51.368
60.226
57.800
34.440
|389,60861
371,01585
359,41384
404,09696
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
6+0
8+0
10+0
|8
6
8
10
|53.000
58.762
59.900
37.664
|388,63407
372,02756
357,84602
400,73564
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|9+0
6+0
8+0
8+0
|9
6
8
8
|54.181
58.876
59.600
36.252
|387,92857
371,94266
358,02647
402,25407
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|55.745
60.629
56.500
34.064
|387,02962
370,72036
360,42296
404,49755
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|9+0
6+0
7+0
7+0
|9
6
7
7
|55.832
59.780
59.200
36.288
|386,98767
371,30372
358,36792
402,20825
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|56.748
63.121
59.900
35.681
|386,44804
369,10789
357,81457
402,81498
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
60+2
|72
72
82
62
|58.152
64.948
60.700
35.608
|385,66261
367,90354
357,27663
402,88782
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|61.670
65.444
62.000
39.600
|383,65811
367,60816
356,28757
398,76762
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
60+2
|72
72
82
62
|64.919
70.565
67.700
40.199
|381,85880
364,37472
352,47311
398,19343
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
6+0
8+0
8+0
|8
6
8
8
|66.169
61.953
63.600
37.573
|381,13589
369,86892
355,19542
400,82733
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KAYSERİ)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|67.185
71.306
65.000
38.854
|380,56477
363,93241
354,30591
399,52701
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
5+0
5+0
9+0
|8
5
5
9
|67.233
69.974
69.600
42.351
|380,53729
364,76027
351,11900
396,15404
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|67.258
—
—
—
|380,52386
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|67.930
70.086
65.200
38.350
|380,12361
364,68718
354,14975
400,02763
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|9+0
8+0
10+0
10+0
|9
8
10
10
|68.524
69.996
65.800
40.236
|379,82755
364,74606
353,71140
398,14787
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|68.760
77.931
—
—
|379,70145
359,99135
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
60+2
60+2
60+2
|82
62
62
62
|69.251
71.974
68.800
40.073
|379,45568
363,50988
351,70500
398,31496
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
60+2
|72
72
82
62
|69.699
72.491
68.600
36.877
|379,22673
363,17876
351,79805
401,53867
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|72.986
73.937
70.200
—
|377,51888
362,30862
350,75266
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
5+0
6+0
8+0
|8
5
6
8
|73.609
67.541
69.800
42.695
|377,18721
366,28249
350,98993
395,84556
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
100+3
90+3
|72
72
103
93
|74.098
76.612
74.800
42.155
|376,93197
360,75966
347,80956
396,32914
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
6+0
6+0
9+0
|8
6
6
9
|74.197
70.990
70.400
44.611
|376,88634
364,12294
350,62494
394,02072
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|4+0
4+0
7+0
8+0
|4
4
7
8
|75.650
68.697
76.000
45.736
|376,10960
365,57909
347,08512
393,03697
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
85+3
|72
72
82
88
|77.976
79.326
73.400
40.900
|374,92584
359,15065
348,71917
397,50855
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
60+2
70+2
70+2
|82
62
72
72
|78.565
79.112
76.900
43.013
|374,64473
359,28101
346,52313
395,55883
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|20+0
5+0
5+0
9+0
|20
5
5
9
|78.819
66.774
68.400
40.456
|374,51346
366,76612
351,95055
397,92797
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
70+2
|72
72
82
72
|78.881
80.359
75.800
41.727
|374,48586
358,59264
347,17915
396,71023
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|72
72
82
82
|373,66712
357,53177
344,74504
393,26017
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|81.846
88.227
74.300
43.474
|373,01023
354,23540
348,11998
395,12241
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|83.629
86.923
80.300
44.698
|372,14815
354,94561
344,47164
393,92368
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
70+2
60+2
|62
62
72
62
|84.676
83.227
78.000
44.209
|371,62001
356,97697
345,90946
394,41959
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
60+2
70+2
70+2
|82
62
72
72
|85.088
80.360
77.700
44.334
|371,42646
358,59250
346,06938
394,29126
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
70+2
60+2
|62
62
72
62
|85.605
84.839
80.800
43.902
|371,16291
356,07817
344,20238
394,70938
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|90.677
90.140
85.500
48.266
|368,68430
353,19190
341,47922
390,72681
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
90+3
70+2
|72
72
93
72
|91.097
88.215
78.500
54.389
|368,47951
354,24467
345,59917
385,50583
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|93.769
91.887
88.200
49.526
|367,17560
352,25370
339,95669
389,60917
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|94.761
94.485
82.200
46.578
|366,68668
350,90929
343,32988
392,21164
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|10+0
6+0
7+0
9+0
|10
6
7
9
|95.607
92.670
82.800
48.279
|366,28694
351,84306
342,99854
390,70310
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|97.031
93.880
82.200
47.580
|365,61626
351,22050
343,30579
391,31434
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|100.598
96.328
93.800
51.462
|363,99171
349,97491
336,93175
387,93071
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
90+3
100+3
|72
72
93
103
|104.992
98.636
93.700
52.984
|361,95425
348,76259
336,97982
386,66942
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|105.213
100.098
97.500
50.150
|361,84988
348,03350
335,05023
389,08045
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
60+2
60+2
60+2
|82
62
62
62
|105.565
99.916
94.300
50.701
|361,68756
348,12281
336,68845
388,60993
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
60+2
60+2
60+2
|82
62
62
62
|109.460
99.974
94.600
51.869
|359,95158
348,09474
336,53961
387,58138
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|110.177
110.000
101.000
—
|359,63637
343,14485
332,88719
—
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|110.478
104.957
104.000
—
|359,50277
345,61451
331,83436
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|110.663
104.433
101.000
49.816
|359,42485
345,85160
332,90196
389,38735
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|110.830
106.676
105.000
52.396
|359,34222
344,77707
330,99658
387,16282
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|114.261
103.793
102.000
53.920
|357,85111
346,16137
332,76236
385,87544
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
60+2
70+2
60+2
|72
62
72
62
|115.692
101.662
99.600
53.812
|357,23626
347,22993
334,01667
385,96861
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
70+2
60+2
|62
62
72
62
|116.775
109.932
107.000
55.018
|356,75667
343,17767
330,31286
384,96773
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|118.550
109.913
100.000
51.269
|355,96948
343,19022
333,43361
388,09268
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|119.459
102.165
92.500
52.142
|355,57081
346,96289
337,64392
387,35832
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
90+3
|72
72
82
93
|119.661
110.216
106.000
54.763
|355,47674
343,05094
330,50059
385,19947
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
50+2
50+2
50+2
|82
52
52
52
|125.998
110.926
104.000
55.350
|352,74433
342,71025
331,82692
384,71117
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|126.598
113.173
114.000
56.220
|352,49145
341,65972
326,64512
384,04570
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|128.944
117.411
115.000
—
|351,50751
339,73864
326,36902
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|130.308
116.226
113.000
57.544
|350,94962
340,25930
327,09415
382,98131
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
70+2
|72
72
82
72
|131.075
116.600
116.000
56.910
|350,60719
340,11177
325,89177
383,45752
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|131.198
115.378
112.000
60.446
|350,55736
340,64814
327,96086
380,65494
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
70+2
60+2
|62
62
72
62
|131.227
119.154
122.000
59.347
|350,54542
338,98101
323,25718
381,53540
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|131.308
120.137
117.000
56.045
|350,51509
338,54254
325,71247
384,19001
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|132.489
120.734
119.000
58.339
|350,00925
338,28085
324,48826
382,36917
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
90+3
|72
72
82
93
|133.915
124.439
123.000
61.043
|349,40869
336,66289
322,82858
380,19909
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
—
|72
72
82
—
|135.980
122.484
122.000
—
|348,56425
337,51419
323,32149
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|136.155
126.706
122.000
61.583
|348,49578
335,69834
323,21888
379,78548
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
70+2
60+2
|62
62
72
62
|137.866
128.354
126.000
61.946
|347,77134
334,99567
321,51731
379,49588
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|138.743
147.014
—
—
|347,41859
327,51275
—
—
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|139.492
135.908
—
—
|347,12026
331,84904
—
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|144.151
137.439
133.000
66.245
|345,26656
331,22825
318,89566
376,21341
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|6+0
4+0
7+0
9+0
|6
4
7
9
|147.492
147.935
131.000
78.210
|343,94007
327,14653
319,37591
367,92064
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|151.580
145.601
132.000
64.892
|342,38525
328,04592
319,06889
377,23536
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
80+2
90+3
|72
72
82
93
|151.945
150.114
136.000
67.835
|342,26415
326,33104
317,39087
375,05925
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|152.003
150.779
135.000
—
|342,23328
326,08715
318,11080
—
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|153.070
—
—
—
|341,82839
—
—
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|153.494
154.209
142.000
70.625
|341,65345
324,82258
315,14135
373,05463
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
80+2
90+3
|72
72
82
93
|155.715
160.097
148.000
72.449
|340,83677
322,64932
312,74777
371,77097
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
3+0
3+0
6+0
|5
3
3
6
|164.920
201.369
123.000
64.189
|337,36185
309,30867
322,83559
377,79119
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|51+0
49+0
72+0
56+0
|51
49
72
56
|168.976
174.682
165.000
146.039
|335,89599
317,68980
306,82312
330,46960
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|169.691
—
—
—
|335,64893
—
—
—
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|170.559
—
—
—
|335,32832
—
—
—
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|3+0
5+0
5+0
8+0
|3
5
5
8
|181.856
225.100
241.000
103.735
|331,39334
302,67573
285,87614
352,28605
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|40+0
30+0
8+0
8+0
|40
30
8
8
|182.638
190.150
131.000
54.521
|331,13322
312,73335
319,68886
385,39661
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|24+0
12+0
15+0
14+0
|24
12
15
14
|183.112
168.785
169.000
89.264
|330,97000
319,66840
305,78967
360,90748
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
38+0
52+0
40+0
|42
38
52
40
|183.576
223.889
209.000
136.642
|330,80812
303,00082
293,77846
334,92788
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|40+0
45+0
45+0
5+0
|40
45
45
5
|198.004
279.128
296.000
128.037
|326,03475
289,65191
274,06757
339,24051
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|20+0
6+0
6+0
9+0
|20
6
6
9
|199.293
195.915
144.000
89.425
|325,60828
310,95201
314,33850
360,80661
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|12+0
9+0
6+0
9+0
|12
9
6
9
|205.876
213.185
208.000
92.321
|323,50827
305,94734
294,24840
359,01781
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
—
—
—
|34
—
—
—
|206.265
—
—
—
|323,39384
—
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|5+0
8+0
5+0
4+0
|5
8
5
4
|216.048
195.997
198.000
93.887
|320,36100
310,92960
297,00122
358,10773
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|51+0
49+0
54+0
42+0
|51
49
54
42
|219.248
242.618
191.000
154.992
|319,37413
298,16164
299,00251
326,36789
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%25 İndirimli)
|EA
|33+0
22+0
27+0
6+0
|33
22
17
6
|219.555
243.765
Dolmadı
86.406
|319,28246
297,88479
Dolmadı
362,70954
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|3+0
5+0
3+0
4+0
|3
5
3
4
|221.160
217.925
219.000
98.259
|318,79080
304,61453
291,34691
355,45727
|TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|51+0
42+0
67+0
32+0
|51
42
67
32
|227.673
251.519
289.000
109.982
|316,84788
296,01318
275,51301
348,72264
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)
|EA
|12+0
7+0
7+0
10+0
|12
7
7
10
|235.390
216.002
210.000
97.338
|314,62553
305,15689
293,51282
356,00096
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|2+0
5+0
28+0
28+0
|2
—
1
28
|242.052
Dolmadı
Dolmadı
201.931
|312,79992
Dolmadı
Dolmadı
307,05158
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|51+0
42+0
30+0
—
|51
42
30
—
|250.929
265.044
270.000
—
|310,35354
292,79710
279,38689
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
41+0
52+0
—
|42
41
29
—
|256.575
282.452
Dolmadı
—
|308,84163
288,93449
Dolmadı
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|54+0
42+0
10+0
10+0
|54
26
10
10
|260.601
Dolmadı
151.000
78.114
|307,79255
Dolmadı
311,89274
367,98181
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
20+0
35+0
36+0
|42
20
25
36
|264.881
261.699
Dolmadı
94.641
|306,67934
293,55521
Dolmadı
357,64384
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|17+0
9+0
11+0
70+0
|17
8
4
36
|269.908
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|305,36735
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|5+0
16+0
—
—
|5
1
—
—
|270.736
Dolmadı
—
—
|305,14698
Dolmadı
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|16+0
18+0
30+0
21+0
|16
4
0
21
|271.426
Dolmadı
Dolmadı
211.142
|304,98411
Dolmadı
Dolmadı
303,67821
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|32+0
42+0
62+0
50+0
|32
42
62
50
|281.992
268.987
299.000
169.289
|302,34461
291,91814
273,64263
320,08136
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|4+0
6+0
23+0
—
|4
—
4
—
|290.513
Dolmadı
Dolmadı
—
|300,30023
Dolmadı
Dolmadı
—
|MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|42+0
6+0
26+0
60+0
|42
6
7
25
|293.877
299.349
Dolmadı
Dolmadı
|299,50910
285,35093
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|51+0
49+0
52+0
45+0
|51
49
52
45
|294.361
196.923
292.000
162.352
|299,39371
310,64012
274,84535
323,06580
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|295.560
—
—
—
|299,10753
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|8+0
17+0
40+0
81+0
|8
—
3
39
|297.743
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|298,60853
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|5+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|3+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Güzelyurt)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10+0
5+0
25+0
50+0
|—
—
0
13
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|10+0
7+0
17+0
54+0
|—
—
0
2
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|7+0
13+0
23+0
42+0
|—
—
0
2
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|6+0
13+0
22+0
31+0
|—
—
0
3
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|15+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)
|EA
|1+0
2+0
10+0
26+0
|—
1
0
0
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|13+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|10+0
7+0
10+0
19+0
|1
4
5
9
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|21+0
36+0
63+0
18+0
|2
6
6
18
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
126.226
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
340,13772
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|46+0
—
—
—
|33
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|39+0
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|5+0
5+0
7+0
10+0
|2
3
5
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
10+0
27+0
44+0
|1
—
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|23+0
20+0
25+0
10+0
|1
2
1
8
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|13+0
11+0
12+0
21+0
|2
—
0
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)
|EA
|20+0
17+0
11+0
17+0
|2
—
1
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
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