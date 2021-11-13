Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2022 merak ediliyor. 2021 yılında kasım ayına gelinmesiyle 2022 yılının resmi ve dini tatillerini sizler için araştırdık. İşte 2022 resmi tatil günleri...
2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
|
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
|
SÜRE
|
AY
|
GÜN
|
YILBAŞI
|
1. GÜN
|
01 OCAK
|
CUMARTESİ
|
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
|
1 GÜN
|
23 NİSAN
|
CUMARTESİ
|
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ
|1 GÜN
|01 MAYIS
|PAZAR
|
RAMAZAN BAYRAMI
|
1. GÜN
|
2 MAYIS
|
PAZARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI
|
2. GÜN
|
3 MAYIS
|
SALI
|
RAMAZAN BAYRAMI
|
3. GÜN
|
4 MAYIS
|
ÇARŞAMBA
|
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
|
1 GÜN
|
19 MAYIS
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI AREFESi
|
1/2 GÜN
|
8 TEMMUZ
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI
|
1. GÜN
|
9 TEMMUZ
|
CUMARTESİ
|
KURBAN BAYRAMI
|
2. GÜN
|
10 TEMMUZ
|
PAZAR
|
KURBAN BAYRAMI
|
3. GÜN
|
11 TEMMUZ
|
PAZARTESİ
|
KURBAN BAYRAMI
|
4. GÜN
|
12 TEMMUZ
|
SALI
|
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*
|
1 GÜN
|
|
CUMA
|
ZAFER BAYRAMI
|
1 GÜN
|
30 AĞUSTOS
|
SALI
|
CUMHURİYET BAYRAMI
|
1,5 GÜN
|
28 EKİM
29 EKİM
|
CUMA
CUMARTESİ
2022 Yılbaşı Tatili
2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
2022’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi gününe denk gelir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
2022 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece bir gündür.
2022 Ramazan Bayramı
2022 yılında Ramazan Bayram tatili aksi ilan edilmediği sürece toplamda 3,5 gündür. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
2022 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili bir gündür.
Kurban Bayramı
2022 Kurban Bayramı tatili aksi ilan edilmediği sürece 4,5 gündür. Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
2022 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Cuma gününe denk gelir. Aksi ilan edilmediği sürece Demokrasi Bayramı resmi tatili bir gündür.
30 Ağustos Zafer Bayramı
2022 yılında Zafer Bayramı 30 Ağustos Salı gününe denk gelmektedir. Aksi ilan edilmediği sürece Zafer Bayramı resmi tatili bir gündür.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günleri öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.
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