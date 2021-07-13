Tıpta uzmanlık kazanmak isteyen Tıp mezunları tarafından ilgiyle takip edilen TUS 2. Dönem başvuru dönemi başladı. Sınava başvurmak isteyen adaylar başvuru kılavuzunu ve sınav ücretini araştırıyor. TUS başvurusu nasıl ve nerede yapılır? sorusunun cevabını sizler için derledik...

2021 TUS BAŞVURU TARİHLERİ

2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) başvuruları 13 – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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2021 TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, ÖDEMELER NEREDEN YAPILIYOR?

Sınav Ücreti:Her oturum için 250 TL

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2021 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) 05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacaktır.

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