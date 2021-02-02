Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 yılı başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. ÖSYM 2021 TUS'a başvuracak adaylar ÖSYM üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. 2021 TUS başvurularının bugün başladı. 2021 TUS başvuru kılavuzu yayınlandı. 2021 ÖSYM TUS başvuru yap! İşte 2021 TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

2021 TUS SINAV TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 sınav tarihi bu sene 21.03.2021 olarak belirlendi.

2021 TUS BAŞVURU KOŞULLARI

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu

alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,

Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil

edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda

olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

2021 TUS BAŞVURU TARİHLERİ

2021 TUS'a başvurmak isteyen adaylar, 02.02.2021-10.02.2021 tarihlerinde başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2021 TUS 1. DÖNEM BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 TUS başvuru kılavuzu yayımlandı.

2021 TUS BAŞVURU KILAVUUZ İÇİN TIKLAYINIZ