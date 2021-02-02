Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim2021 TUS başvuruları başladı! 2021 TUS başvuru YAP! İşte 2021 STS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı
ABONE OL

2021 TUS başvuruları başladı! 2021 TUS başvuru YAP! İşte 2021 TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

ÖSYM 2021 sınav takvimi yayımlandığından beri merakla takip edilen 2021 TUS 1. dönem başvuruları başladı. ÖSYM sınav takvimine göre 21 Mart'ta gerçekleşecek olan 2021 TUS başvuruları 10 Şubat tarihine kadar devam edecek. 2021 TUS başvuru kılavuzu da bugün 11.00'de yayınlandı. 2021 ÖSYM TUS başvuru yap! İşte 2021 TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

2021 TUS başvuruları başladı! 2021 TUS başvuru YAP! İşte 2021 STS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 yılı başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. ÖSYM 2021 TUS'a başvuracak adaylar ÖSYM üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir. 2021 TUS başvurularının bugün başladı. 2021 TUS başvuru kılavuzu yayınlandı. 2021 ÖSYM TUS başvuru yap! İşte 2021 TUS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

2021 TUS SINAV TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 sınav tarihi bu sene 21.03.2021 olarak belirlendi.

2021 TUS BAŞVURU KOŞULLARI

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu
alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,
Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil
edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda
olmak.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

2021 TUS BAŞVURU TARİHLERİ

2021 TUS'a başvurmak isteyen adaylar, 02.02.2021-10.02.2021 tarihlerinde başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2021 TUS 1. DÖNEM BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 TUS başvuru kılavuzu yayımlandı.

2021 TUS BAŞVURU KILAVUUZ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMKoronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
ALES başvuru 2021 tarihleri ne zaman? ALES ne zaman yapılacak?
GÜNDEMALES sınavı ne zaman?
KPSS ne zaman 2021, hangi tarihte? ÖSYM KPSS başvuru tarihi
GÜNDEM2021 KPSS ne zaman?
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvuru başladı mı?
Polisi telsizle dövmüştü! Son dakika: Saldırganla iligli flaş gelişme
GÜNDEMPolise telsizli dehşete istenen cezası belli oldu
MEB Açık Lise kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
GÜNDEMİşte AÖL kayıt yenileme tarihi
2021 STS TIP başvuruları başladı! 2021 STS TIP başvuru yap! STS TIP başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu
GÜNDEM2021 STS TIP başvuruları başladı!
KURŞUNLADI! Son dakika: Şanlıurfada polise "yanlış anlama" saldırsı
GÜNDEMKavgayı ayırmaya giden polisleri husumetlisi sandı!
ANAYASA! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Anayasa çağrısı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Anayasa çağrısı
2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL başvuruları ne zaman? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi!
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, ALES ne ...