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2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi alma ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek olan 2021-YDS/1 sınavı için sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açıldığını duyurdu. Sınava girecek olan adaylar bugün saat 14.00'den itibaren 2021 YDS-1 sınav giriş belgelerini alabilir. İşte 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi alma ekranı

2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi alma ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavı (YDS) sınav giriş belgeleri yayınlandı. ÖSYM internet sitesi üzerinden 25 Şubat – 08 Mart 2021 tarihlerinde başvurusunu tamamlayan adaylar sınav giriş belgelerini bugünden itibaren alabilecekler. İşte 2021-YDS/1 Sınava Giriş Belgesi alma ekranı

2021-YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

#link#https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FYDS%2F2021%2F1%2FGirisBelgesi#2021 YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ#kirmizilink#

2021 YDS/1 SINAVI HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?

2021-YDS/1 Sınavı, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili),Ermenice,
Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili),İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) dillerinden, 2021-YDS/2 Sınavı ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacaktır.

Yönetmelik gereği, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında Farsça, İspanyolca, İtalyanca,
Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları 2021 ÖSYM Sınav Takviminde belirtilen tarihlerde sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Bu dillerden sınava girecek adayların başvuru tarihlerinde yayımlanacak olan 2021 e-YDS Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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