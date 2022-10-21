Hava kalitesi izleme ve hava temizleme ürünleri geliştirmede uzmanlaşmış bir şirket olan İsviçreli IQAir, yayınladığı bir makalede ülkelerin bir gerçeğini gözler önüne serdi. Tüm dünya ülkelerinin ele alındığı araştırmada 2021 yılında havası en kirli olan ülkeler sıralandı.

Yayınlanan raporda şirket, raporu oluştururken dünya çapındaki hava kalitesi izleme istasyonlarından gelen verileri topladıklarını belirtiyor. Rapor, 117 ülke ve 6.475 şehirden alınan verilerin sonucunda oluşturuldu.

İşte, 2021 yılında havası en kirli olan 10 ülke ve diğer ülkelerin sıralaması...